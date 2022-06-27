На шести участках трассы М-7 в Татарстане увеличили максимальную скорость движения до 110 км/ч

В Татарстане на шести участках трассы М-7 «Волга» увеличилась максимальная скорость движения до 110 км/ч. Об этом сообщается на сайте «Волго-Вятскуправтодора».

Максимальную скорость увеличили для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т.

Это произошло на следующих участках:

км 861+900 — км 865+390,

км 865+990 — км 867+600,

км 879+500 — км 884,

км 885 — км 896,

км 975+300 — км 980+300,

км 981+500 — км 985.

Уточняется, что данная мера временная, вводится на сезон. Она позволит увеличить максимальную пропускную способность и сократить время проезда дороги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая на участках реконструкции трассы М-7 с 735-го по 772-й км, а еще на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань ограничили скорость до 50 км/ч.



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Татьяна Леухина