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На шести участках трассы М-7 в Татарстане увеличили максимальную скорость движения до 110 км/ч

22:35, 27.06.2022
На шести участках трассы М-7 в Татарстане увеличили максимальную скорость движения до 110 км/ч
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на шести участках трассы М-7 «Волга» увеличилась максимальная скорость движения до 110 км/ч. Об этом сообщается на сайте «Волго-Вятскуправтодора».

Максимальную скорость увеличили для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т.

Это произошло на следующих участках:

  • км 861+900 — км 865+390,
  • км 865+990 — км 867+600,
  • км 879+500 — км 884,
  • км 885 — км 896,
  • км 975+300 — км 980+300,
  • км 981+500 — км 985.

Уточняется, что данная мера временная, вводится на сезон. Она позволит увеличить максимальную пропускную способность и сократить время проезда дороги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая на участках реконструкции трассы М-7 с 735-го по 772-й км, а еще на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань ограничили скорость до 50 км/ч.

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Татьяна Леухина
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