Итоги дня: новые трамвайные маршруты в Казани, Федун покинул «Лукойл», новый акционер «Соллерс Авто»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 27 июня:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в 2023-м Года педагога и наставника. Правительству страны поручено в трехмесячный срок образовать организационный комитет и утвердить его состав. Также Кабмину необходимо разработать и утвердить план проведения Года педагога и наставника.
- В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание — днем воздух прогреется лишь до +19 градусов. В целом в конце этого месяца и начале июля прогнозируется холодная сухая погода. Погода начнет улучшаться 2 июля — дожди прекратятся, а днем потеплеет до +23°С.
- В 2022 году при проведении ремонта и строительства новых дорог в Татарстане освоят 60,4 млрд рублей, из которых 32,4 миллиарда — средства регионального бюджета, 28 миллиардов — федерального. Еще 10,4 миллиарда получены по инфраструктурному бюджетному кредиту. На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 9,7 млрд рублей.
- В Татарстане на начало 2022 года проживают 1 миллион 51 тысяча человек в возрасте от 14 до 35 лет, которые относятся к молодежи. Это 27,1% численности населения республики. Треть молодежи Татарстана сосредоточена в Казани.
- Проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов утвержден «Главгосэкспертизой». К работам на объекте должны приступить сразу после заключения государственного контракта. Пока они ведутся на втором и третьем этапах общей протяженностью более 57 км. Длина участка первого этапа — 23,8 км.
- Физическая охрана казанских школ силами частных охранных организаций (ЧОО) в течение 2022 года обошлась бюджету в 140 миллионов рублей. В 530 образовательных учреждениях организована работа частных охранных организаций в дневное время. В период работы пришкольных лагерей работа ЧОО также будет осуществляться в штатном режиме.
- ООО «Соллерс Груп» продало все принадлежавшие ему 76,7% акций ПАО «Соллерс Авто». Новым контролирующим акционером компании стало ООО «Альтер Инвест». В «Соллерс Авто» заверили, что продолжат работать в прежней структуре принадлежащих им активов.
- Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «Лукойл» Леонид Федун покинул свой пост. Причинами ухода названы достижение им пенсионного возраста — ему 66 лет — и семейные обстоятельства.
- В Авиастроительном районе Казани три человека, в том числе два ребенка, отравились угарным газом в квартире по ул. Беломорской, 35а. Детей госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело.
- В Казани вводят три новых трамвайных маршрута и восстанавливают один прежний. Наиболее загруженный участок — от проспекта Ямашева до проспекта Победы — усилят новым маршрутом №7. От остановки «Ж/д вокзал» до остановки «Ул. Глазунова» будет ходить маршрут №3. Также запустят маршрут №2, не действовавший с 2018 года.
- Правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Курировать ее выполнение будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
- Программа развития авиатранспортной отрасли предусматривает пополнение парка авиакомпаний России более чем тысячей отечественных самолетов, свыше 760 вертолетами и около 5 тысячами двигателей для них. Ее бюджет составит 770 миллиардов рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Студенчество Татарстана сокращается 3 года подряд. В 2021/22 учебном году в республике зарегистрировано на 5,5 тысячи студентов меньше, чем в 2018/19. Наибольший спад числа обучающихся зарегистрирован в 2019/20 учебном году.
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Татарстана иск о взыскании штрафа в размере 870,6 тысячи рублей со страховой компании «Чулпан-Мед». Поводом для обращения в Арбитражный суд республики послужили нарушения, выявленные по итогам комплексной проверки организации. Страховщики факты нарушений признали, но просили снизить сумму штрафа на 10%. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани построенный в 1928 году Мергасовский дом стал типичной «заброшкой»: местом для тусовок, приютом для бездомных и наркоманов. Там прямо на потолке весит петля, а пройти можно буквально в каждую квартиру и посмотреть, как некогда там жили люди. Как выглядит Мергасовский дом сейчас — в материале «Реального времени».
- Из Татарстана в хадж отправились первые две группы паломников. В каждой из них по 49 человек. В республику они вернутся 21 июля. Обе группу паломников сопровождают врачи и преподаватели медресе «Мухаммадия».
- Жители Казани начали размещать в интернете объявления о поиске сотрудников магазина шведской компании IKEA, чтобы попасть на финальную «закрытую распродажу». Некоторые из них предлагают уже готовое решение — например, о выплате разницы между начальной ценой и скидкой. Другие готовы, если сотрудники IKEA выдвинут свои условия.
- Из Казани в Самару и Красноярск открываются новые авиарейсы. Полеты в летний период будут осуществляться по воскресеньям.
Ключевые события 124-го дня специальной военной операции России на Украине:
- «Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали». Такое заявление сделал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В частности, речь шла о грузинских наемниках.
- В Минобороны РФ сообщили, что 26 июня российские ВС уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников — 14 боевиков. Первая из них была «интернациональной», в ней числились наемники из разных стран Европы. Вторая разгромленна группа состояла из грузинских наемников, причастных «к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом» в марте.
- Минобороны России доложило об ударе по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева, в которых производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Гражданская инфраструктура города не пострадала, заверили в ведомстве. При этом киевский режим, пытаясь перехватить российские ракеты, применил более 10 зенитных ракет. В итоге две их С-300 сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно, одна из них упала на жилой дом.
- Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно, сообщили в Минобороны России. Командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады.
- При контрбатарейной борьбе высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода РСЗО «Град», взвод 155-мм гаубиц М-777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт», а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР. Перехвачены две тактические ракеты «Точка-У» в Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня у острова Змеиный.
- Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт дислокации 106-го батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ в Николаевской области. Ликвидировано более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники, сообщили в Минобороны страны.
- Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». На лицевой стороне расположено изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z. На изображением краповым цветом — надпись «Участнику специальной военной операции».
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеПроисшествия Татарстан
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