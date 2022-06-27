За три года в Татарстане стало на 4,5 тысячи больше студентов колледжей

Фото: Дмитрий Резнов

За последние три года в Татарстане зарегистрировано увеличение количества студентов профессиональных образовательных организаций. По сравнению с 2018/19 учебным годом их стало на 4,5 тысячи больше, выяснило «Реальное время» по сообщениям Татарстанстата.

В 2018/19 учебном году в частных и государственных колледжах учились 85,8 тысячи человек. За последующие два года их количество увеличилось на 5,2 тысячи — по 2,6 тысячи ежегодно. Однако в 2021/22 учебном году студентов колледжей в Татарстане стало примерно на 700 человек меньше.

Фото: Дмитрий Резнов

При этом в вузах наблюдается совершенно противоположная картина. Так, в университетах за последние три года стало учиться на 5,5 тысячи меньше человек, при этом каждый учебный год наблюдается их снижение.

С учетом студентов вузов и колледжей можно заключить, что за три последних года общее число студентов в Татарстане сократилось на одну тысячу человек. Но при этом в пяти крупнейших городах республики наблюдается увеличение количества жителей.

Артем Гафаров