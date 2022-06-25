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Госсекретарь США заявил, что россияне почувствуют эффект от санкций в повседневной жизни

03:25, 25.06.2022 1
Госсекретарь США заявил, что россияне почувствуют эффект от санкций в повседневной жизни
Фото: youtube.com / скриншот

Эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни россиян. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру, — приводит «РИА Новости» его слова.

Блинкен отметил, что санкции против России будут «кусаться сильнее и сильнее» и россияне почувствуют их эффект в повседневной жизни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом он хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России и чтобы народ страны не ощущал их на себе.

В марте госсекретарь США отмечал, что западные санкции против России могут снять в зависимости от результатов переговоров Москвы с Украиной. Он подчеркивал, что цель ограничительных мер — не быть бесконечными, а изменить поведение РФ.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:20
    95% россиян никогда не были и не планировали ездить за границу.
    95% россиян одеваются в масс-маркете.
    Ничего они не почувствуют.
    А оставшиеся 5% будут платить немного больше, но при их доходах это несущественно.
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