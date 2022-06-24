С июля между Казанью, Свияжском и Паратском изменится график движения электричек

В Татарстане с 4 июля изменится график движения пригородных поездов. Это связано с назначением дополнительного поезда дальнего следования.

Поезд №6004 сообщением Свияжск — Казань отправится со станции Свияжск в 13.31 (на 14 минут раньше). Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибудет поезд на станцию Казань в 14.55.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поезд №6321 сообщением Казань — Паратск будет отправляться со станции Казань в 5.45 (на 4 минуты раньше). Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Паратск — в 7.00, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

На прошлой неделе в Татарстане изменился порядок курсирования восьми пригородных поездов из-за технических работ на перегоне Арск.



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Татьяна Леухина