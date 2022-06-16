На федеральный Сабантуй в Ульяновск отправилась нижнекамская делегация

Делегация из Нижнекамска отправилась на федеральный Сабантуй, который пройдет в Ульяновске 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

В ее состав вошли 406 человек, среди которых находятся представители

СМИ, творческих коллективов и сотрудники районного управления физической культуры и спорта. В Ульяновск они отправились на девяти автобусах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году федеральный Сабантуй в Ульяновске проводит и организует Татарстан. В нем примут участие 65 регионов страны. В селах и районных центрах республики татарский народный праздник прошел 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.



Дарья Акимова