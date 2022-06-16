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На федеральный Сабантуй в Ульяновск отправилась нижнекамская делегация

02:28, 16.06.2022
На федеральный Сабантуй в Ульяновск отправилась нижнекамская делегация
Фото: e-nkama.ru

Делегация из Нижнекамска отправилась на федеральный Сабантуй, который пройдет в Ульяновске 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

В ее состав вошли 406 человек, среди которых находятся представители
СМИ, творческих коллективов и сотрудники районного управления физической культуры и спорта. В Ульяновск они отправились на девяти автобусах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году федеральный Сабантуй в Ульяновске проводит и организует Татарстан. В нем примут участие 65 регионов страны. В селах и районных центрах республики татарский народный праздник прошел 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.

Дарья Акимова
ОбществоКультура Татарстан

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