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В Нижнекамске прокуратура проверяет информацию об оставленном без присмотра ребенке

10:37, 15.06.2022
В Нижнекамске прокуратура проверяет информацию об оставленном без присмотра ребенке
Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Нижнекамска проверяет информацию СМИ о беспризорном ребенке. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мальчика обнаружили 14 июня около 11 вечера на улице Табеева. Он стоял рядом с подъездом совершенно один.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при выявлении нарушений примет меры реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

В апреле прокуратура организовала проверку по факту оставления матерью 10-месячной дочери на улице. По сообщениям СМИ, нетрезвая женщина оставила дочку у одного из домов по улице Белинского и ушла.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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