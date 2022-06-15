В Нижнекамске прокуратура проверяет информацию об оставленном без присмотра ребенке

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Нижнекамска проверяет информацию СМИ о беспризорном ребенке. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мальчика обнаружили 14 июня около 11 вечера на улице Табеева. Он стоял рядом с подъездом совершенно один.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при выявлении нарушений примет меры реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

В апреле прокуратура организовала проверку по факту оставления матерью 10-месячной дочери на улице. По сообщениям СМИ, нетрезвая женщина оставила дочку у одного из домов по улице Белинского и ушла.



Татьяна Леухина