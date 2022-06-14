В Кировском районе Казани восстановлено движение трамваев №1 и 6 после столкновения
В Кировском районе Казани после сегодняшнего ДТП восстановлено движение трамваев №1 и 6. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Отмечается, что задержка составила 2 часа 14 минут.
Сегодня днем в Казани на улице Серова столкнулись два трамвая. Водитель одного из вагонов при прохождении поворота не выбрала безопасную скорость и ударила впереди идущий вагон. Оба трамвая были исправны, один из них превысил скорость. В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/253417-v-kirovskom-rayone-kazani-vosstanovili-dvizhenie-tramvaev-posle-dtp - даже так?!