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В Кировском районе Казани восстановлено движение трамваев №1 и 6 после столкновения

15:51, 14.06.2022 1
В Кировском районе Казани восстановлено движение трамваев №1 и 6 после столкновения
Фото: Максим Платонов (архив)

В Кировском районе Казани после сегодняшнего ДТП восстановлено движение трамваев №1 и 6. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Отмечается, что задержка составила 2 часа 14 минут.

Сегодня днем в Казани на улице Серова столкнулись два трамвая. Водитель одного из вагонов при прохождении поворота не выбрала безопасную скорость и ударила впереди идущий вагон. Оба трамвая были исправны, один из них превысил скорость. В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу.

Дарья Акимова
ОбществоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:54
    В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/253417-v-kirovskom-rayone-kazani-vosstanovili-dvizhenie-tramvaev-posle-dtp - даже так?!
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