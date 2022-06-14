Семье в Татарстане потребуется более 10 лет, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке

Татарстан оказался на 67-м месте в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья. Об этом сообщает «РИА Новости».

По состоянию на начало 2022 года минимальное число лет, необходимых семье для приобретения типовой двухкомнатной квартиры на вторичном рынке, увеличилось на 2 года и достигло 10,2 года. По состоянию на начало 2021 года татарстанцы могли накопить на квартиру за 8,1 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв.м на начало текущего года в республике составляет 6,3 миллиона рублей.

На прошлой неделе Управление Росреестра по Татарстану сообщило, что в республике в мае этого года совершили 5 529 сделок купли-продажи жилья. Это на 38,7% меньше апрельских показателей 2022-го. Всего в Татарстане в мае состоялось 1 939 сделок по приобретению жилья в ипотеку.

Татьяна Леухина