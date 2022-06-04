В воскресенье в Татарстане ожидается туман

В воскресенье, 5 июня, в Татарстане местами ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.



Синоптики прогнозируют туман на территории региона завтра ночью и утром.

Фото: pixnio.com

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике установится теплая, но дождливая погода. В понедельник, 6 июня, ожидается потепление до +19... +24 градусов. Ночью температура воздуха составит +9..+14 градусов.



В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. При них порывы ветра могут усилиться до 15—18 м/с. Вместе с тем ожидается кратковременный дождь.

Диана Жиленкова