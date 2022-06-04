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В воскресенье в Татарстане ожидается туман

14:58, 04.06.2022
В воскресенье в Татарстане ожидается туман
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье, 5 июня, в Татарстане местами ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Синоптики прогнозируют туман на территории региона завтра ночью и утром.

Фото: pixnio.com

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике установится теплая, но дождливая погода. В понедельник, 6 июня, ожидается потепление до +19... +24 градусов. Ночью температура воздуха составит +9..+14 градусов.

В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. При них порывы ветра могут усилиться до 15—18 м/с. Вместе с тем ожидается кратковременный дождь.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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