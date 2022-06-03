Итоги дня: 100 дней спецоперации, задержание главного архитектора Альметьевска, санкции против КАМАЗа и УАЗа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 3 июня:
- Главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов задержан. По версии следствия, подозреваемый предложил директору одной из фирм передать 130 тысяч рублей за согласование эскизного проекта строящегося офисного здания по улице Тюленина. Преступление совершено путем заключения фиктивного договора на оказание архитектурных услуг с частным предпринимателем — знакомым подозреваемого.
- ПАО «КАМАЗ» и Ульяновский автомобильный завод попали в станционный список Евросоюза — ограничительные меры введены на фоне использования техники предприятий в специальной военной операции на Украине. В частности, речь идет об автомобилях КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ-6560 и УАЗ Patriot.
- Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин поставил перед главой КАМАЗа Сергеем Когогиным задачу разработать цифровую платформу для использования ее в работе компании. Он уточнил, что речь идет о промышленной автоматизации, о серьезнейшей системе автоматизированного проектирования. В перспективе ее смогут использовать для других новых производств.
- В Набережных Челнах по улице Авторемонтной, 20/2 загорелся склад — площадь пожара достигала 1 тыс. кв. метров. Сообщение о нем поступило в 3.39 утра. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, загорелись отходы резинотехнических изделий и пластик на открытой площадке, затем огонь перешел на рядом стоящее помещение склада. К тушению пожара привлекали более 90 человек и 30 единиц техники. Открытое горение ликвидировали к 9.59.
- Министр обороны Сергей Шойгу определил новые задачи спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, принятые меры «позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе».
- Казань и Нижний Новгород может связать водный межрегиональный рейс на «Валдае 45Р». Расстояние между городами по воде составляет 400 километров. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В ближайшее время второе дело экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина направят в Вахитовский суд Казани. Сегодня и.о. прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил банкиру новое обвинение в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 26,7 млрд рублей.
- Сегодня ровно 100 дней с начала специальной военной операции России на Украине. События, начавшиеся 24 февраля, спровоцировали огромное количество изменений как на карте мира, так и в жизнях людей. О последствиях спецоперации — в материале «Реального времени».
- Татарстан не планирует отменять масочный режим вслед за другими регионами Приволжского федерального округа — среди них Башкирия, Мордовия, Марий Эл и Оренбургская область. «Болеющие коронавирусом в Татарстане есть, поэтому каждый сегодня, пользуясь маской, бережет и себя, и других», — заявила вице-премьер республики, начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.
- Сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России после 25 лет работы на территории страны. Причина — специальная военная операция на Украине.
- В Казани по предложению Минздрава Татарстана реорганизуют городскую клиническую больницу №7. К ней присоединят Республиканский клинический неврологический центр. Профинансируют реорганизацию из средств, предусмотренных программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Татарстане.
- Основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож покидает свой пост после того, как попал под санкции Европейского союза. Он также выходит из совета директоров. Через семейный траст он владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. Он намерен продолжать помогать «Яндексу».
- Исключить заболеваемость холерой не представляется возможным, заявила «Реальному времени» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Татарстана и ПФО Ирина Кравченко. Инфекцию могут завезти из «какой-то теплой страны, которая неблагополучна по холере». О текущей ситуации и рисках — в материале интернет-газеты.
- ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО». Предполагается, что ПБО может расшифровываться как «предприятие быстрого обслуживания». Название, под которыми будут работать рестораны, пока не определили.
- На днях в родительский чат одной из школ Казани поступило сообщение с просьбой сдать бумагу для проведения ЕГЭ. Как выяснилось сегодня, это сообщение разослали руководителям образовательных организаций с просьбой просто поделиться при возможности.
- В Татарстане в 2022 году заметно вырос спрос на климатическую технику — по итогам мая штучные продажи в этой категории выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными ожидаемо стали простые кондиционеры и сплит-системы. Штучные продажи такой техники по всему Татарстану выросли более чем в четыре раза за май 2022-го. Детали — в материале «Реального времени».
- Депутат Казгордумы, спортивный функционер и руководитель группы компаний «Эттон», создавшей электронные схемы обращения с отходами в ряде регионов России, пытается избавиться от партнерши по бизнесу, которой принадлежит четверть долей в одной из его фирм. Причина якобы в нежелании предпринимательницы являться на собрания общества и отвечать на звонки. Климов выиграл дело в Арбитражном суде Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».
- На Сабантуе в Зеленодольске выступит заслуженный артист Башкирии и Татарстана Элвин Грей. Праздник пройдет 12 июня в парке «Березовая роща» и на прилегающем Майдане. Начало мероприятия запланировано на 11.00, вход свободный.
- В Минобороны России сообщили, что Киев при поддержке Великобритании организовал съемки «духоподъемных» видео для западной и украинской аудиторий о якобы высокой эффективности применения западного оружия. В ведомстве указали, что сделано это на фоне политической катастрофы Украины в Мариуполе и военных провалов в Донбассе. Следующие съемки видеосюжетов планируются на 5 и 6 июня.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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