Итоги дня: горящий автобус в Казани, блокировка VPN-сервисов, подорожание картофеля и соли в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 2 июня:
- Президент России Владимир Путин назвал строительство трассы М-12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай крупнейшим проектом в сфере. Он подтвердил, что на востоке дорогу продлят до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.
- Тем временем Минэкономразвития России просит выделить средства из Фонда национального благосостояния на строительство трассы Москва — Казань с продолжением до Екатеринбурга. Глава ведомства Максим Решетников напомнил, что изначально предполагалось вкладывать в проект рыночные деньги.
- Общий объем финансирования плана дорожного строительства в России на пять лет составит около 13,2 триллиона рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что это колоссальная сумма. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- С 2019 по 2021 год в Татарстане открыли дополнительно 14 тысяч новых дошкольных мест — для этого пришлось построить 60 детских садов. Однако по-прежнему доступность мест в этих учреждениях не стопроцентная. Как утверждают в Минобрнауки республики, причина в миграции населения из сел в города. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Роскомнадзор сообщил о принятии мер по ограничению работы нарушающих законы сервисов VPN. В ведомстве объяснили, что по закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой.
- Читатели «Реального времени» сообщили, что в родительских чатах некоторых школ классные руководители рассылают сообщения о необходимости сдать бумагу. Якобы это связано с тем, что РЦМКО предоставил недостаточное ее количество. Однако в пресс-службе Минобрнауки Татарстана сообщают, что в регионе достаточно бумаги для проведения ЕГЭ и ОГЭ. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане 3 июня ожидается потепление почти до +30 градусов. В выходные в республике вновь пройдут дожди. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 6 и 7 июня, сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
- С начала мая приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях фактически иссяк. По данным Минобороны России, на сегодняшний день их общая численность сократилась почти в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. Киевский режим всячески препятствует выезду иностранных наемников с Украины, утверждают в ведомстве.
- Министерство финансов США расширило санкционный список против России. Под ограничительные меры попал глава Минстроя страны, экс-министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ирек Файзуллин. В списке также официальный представитель МИД Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр транспорта Виталий Савельев.
- Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш стали участниками Всероссийского конкурса малых городов и поселений. В случае победы в этих населенных пунктах появятся новые общественные пространства в 2023—2024 годах.
- Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Его он удостоился за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
- Арбитражный суд Татарстана вынес решение по делу о реализации продукции КАМАЗа с незаконным использованием товарного знака. Заявление на продавца продукции — индивидуального предпринимателя Евгения Евдокимова в суд подал отдел полиции №2 «Комсомольский» Набережных Челнов. Продавцу контрафактных запчастей грозило привлечение к административной ответственности. Но пока проводилась экспертиза, составляли документы для дальнейшей передачи в судебные инстанции, срок давности для подачи иска истек. Детали — в материале «Реального времени».
- Даты выборов нового председателя Комитета по делам детей и молодежи пока неизвестны — в феврале этот пост покинул основатель сети кальянных «Наше место» Минтимер Нугманов. Источники «Реального времени» сообщают, что в КДДМ после новогодних праздников начались кадровые перестановки — люди переходят на работу в другие управления мэрии, а кто-то и вовсе уволился. Не исключается, что выборы нового председателя откладываются как раз из-за текучки кадров.
- В Казани пройдет легкоатлетическое мероприятие «Ночная Казань — 2022». В связи с этим на ряде дорог ограничат движение транспорта. Так, с 23 часов 16 июля до 00.45 17 июля на Кремлевской дамбе (по направлению от ул. Батурина до ул. Декабристов) приостановят две крайние полосы движения. Полный список — в материале «Реального времени.
- Нездоровым казанцам запретят участвовать в марафонах. Так, для участия в чемпионате России по триатлону и соревнованиях Ironstar, которые пройдут 18 июня, необходимо показать документы об отсутствии COVID-19, оригинал медсправки с заключением о том, что участник допущен к соревнованиям по триатлону на дистанции не меньше той, которую он собирается преодолеть. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с 20 по 27 мая картофель подорожал на 6,41%, до 64,77 рубля за один килограмм. Соль за семь дней выросла в цене на 3,36%, до 14,68 руб./кг. Также в республике подорожали полукопченая колбаса, мясные консервы для детского питания и маргарин. Не изменились за неделю цены на сливочное масло.
- В Минцифры России допустили, что ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов в некоторых регионах может опуститься до 1% годовых. В ведомстве заявили, что банки уже сейчас предлагают 4%. Есть примеры, когда ставка была снижена до 2%.
- Процедура реализации имущества бывших совладельцев авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида и Светланы Мурсекаевых продлена на полгода, до 11 ноября. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. Конкурсный управляющий Кирилл Ноготков представит следующий отчет 22 ноября.
- Прокуратура Казани начала проверку информации о возгорании в городе автобуса №93. Инцидент произошел в районе Сухой реки. Двигательный отсек транспортного средства загорелся прямо в пути. В результате происшествия никто не пострадал. Возможно, что это далеко не новый автобус. «Реальное время» писало, что на некоторые маршруты в Казани вышел старый транспорт еще 2012 года выпуска.
- Тем временем в Казани протестируют низкопольный городской автобус МАЗ-203047. На дорогах он будет курсировать полтора месяца: четыре недели на маршрутах ПАТП №2, две — на маршрутах ПАТП №9.
- Постоянным представителем Татарстана в Азербайджане на три года назначен экс-депутат Государственной думы России Мурад Гадыльшин. До 1 июня эту должность с 2013 года занимал Альфред Закиров. Он покинул ее по собственному желанию.
- СМИ сообщили, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский уехал из России. Руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев объяснил, что тот покинул страну на время — улетел в отпуск. В Россию Явлинский должен вернуться уже через две недели.
Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураЭкономика Татарстан
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