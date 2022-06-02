В ВОЗ сообщили о более 640 случаях заболевания оспой обезьян в мире

В 26 странах мира зарегистрировали по меньшей мере 643 случая заражения оспой обезьян. Такие данные привела глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

По ее словам, следует оценить риск распространения инфекции в мире, изучить ее геном и произвести секвенирование с целью отследить потенциальные мутации, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Как отмечают в ВОЗ, лидерами по числу выявленных заражений оспой обезьян стали Великобритания (190), Испания (142), Португалия (119) и Германия (44).

Тем временем в Роспотребнадзор поступили запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в том числе и на российские тест-системы. Ведомство окажет поддержку партнерам при необходимости.

Диана Жиленкова