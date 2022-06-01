Итоги дня: подорожание М-12, возрождение звания «Мать-героиня», открытие отделов IKEA
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 1 июня:
- В России восстановят почетное звание «Мать-героиня». При его присвоении планируется единовременно выплачивать 1 миллион рублей, сообщил президент страны Владимир Путин. Он заявил, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне.
- В российских магазинах IKEA, в том числе и в Казани, с 1 июня начали работать отделы обмена и возврата товаров. Покупатели могут обменять или вернуть товар, оформить услугу или получить уже оплаченный ранее. Основная площадь магазина в казанском ТЦ «Мега» по-прежнему закрыта.
- Правительство России запустило в пилотном режиме льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Теперь жители большинства регионов могут получить на эти цели до 6 миллионов рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Татарстане много семей, заявивших о готовности усыновить детей из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщила детский омбудсмен республики, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она подчеркнула, что послаблений в части усыновления детей, прибывших из указанных территорий, не будет. Главное — устройство судьбы ребенка. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Должность президента Татарстана переименуют к 2023 году. Закон о публичной власти предполагает переходный период, сообщили «Реальному времени» в казанском Кремле.
- Выпускники казанских школ чаще выбирают IT и медицину для обучения в университетах и колледжах. Учебу в старших классах и поступление в вуз выбирают для своих детей 48% родителей. Чуть больше четверти (26%) сообщили, что их дети собираются поступать в училища или колледжи. Примерно 3% казанских родителей рассказали, что после школы их ребенок не будет продолжать учебу, а сразу пойдет работать.
- В Казани 12 июня на праздничном концерте ко Дню России выступит группа «Пицца». На это из городского бюджета потратили 990 тысяч рублей.
Выступление группы продлится не менее 45 минут.
- Верховный суд России признал террористической организацией «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* (БНЧ) и запретил его деятельность на территории страны. Решение принято по иску Генпрокуратуры страны. Оно вступило в силу. Суд установил, что батальон сформировали в 2015 году с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма, был образован как независимое вооруженное формирование.
- Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы М-12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%.
Стоимость дороги оценивалась в 630 млрд рублей по технико-экономическому обоснованию в 2018 году. Однако не были учтены грунтово-геологические условия.
- В КНИТУ-КАИ сохранится нехватка мест в общежитиях даже после постройки нового здания. Сейчас вузу не хватает 800 мест. На данный момент возводится новое общежитие на 620 мест. Стройку должны завершить к 30 августа. В университете «Реальному времени» заявили, что из-за роста цен на строительные материалы сроки сдачи общежития в эксплуатацию могут быть незначительно перенесены.
- Первый камень будущей Соборной мечети, который заложили на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» в Казани, перенесли. Его вернут на место по завершении строительных работ.
- В Елабуге проектируют новый городской пляж. Он расположится рядом с пристанью. В ближайшее время проект доработают с учетом пожеланий горожан, после чего его отправят на экспертизу.
- На Белорецком участке слива-налива Абзелиловской нефтебазы регионального отделения «Башкирия» произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре объемом 1 тыс. куб. метра при его очистке. Пострадали четыре человека, их госпитализировали. Погибших нет. Сам резервуар деформирован.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Германия, Франция и Нидерланды, входящие в НАТО, а также Швеция и Финляндии, желающие стать частью альянса, защищают террористические организации. По его словам, к этому причастна полиция этих стран.
- «Рубин» покинули сразу два футболиста — полузащитникКонстантин Кучаев и форвард Герман Онугха. Причина — истечение срока аренды. Кучаев возвращается в ЦСКА, а Онугха в датский «Вайле».
- Первый рейс теплохода «Валдай 45Р» прибыл в Казань из Чебоксар. Суда будут курсировать ежедневно. Из столицы Чувашии в Казань они отправляются в 8.00 и прибывают в 11.00. Обратно они стартуют в 16.00.
- Вблизи Елабуги в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, совершавшего обработку полей. Погиб мужчина 1956 года рождения. Основные версии происшествия, выдвинутые следствием — ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники, неблагоприятные погодные условия.
- Новым заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана назначен Рустам Хидиятуллин. В 2008—2010 годы был генеральным директором ОАО «ТРК ТВТ». С 2010 по 2022 годы — директором по развитию бизнеса ГК «ИнКом».
- В мае выручка казанских ресторанов с летними террасами и верандами упала на 15% относительно прошлого года. По словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров города Казани Галины Шарафутдиновой, казанцы в такую аномально холодную погоду отказываются от посещений заведений общепита.
- С 2022 начала года совокупное состояние богатейших бизнесменов России уменьшилось на $41,4 миллиарда. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, где предприниматели владеют долями. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в нем находится 25 россиян. Их общее состояние на 1 июня составляло $341,5 миллиарда.
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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