В Китае в организации юных пионеров состоят более 110 млн человек
В организация юных пионеров Китая насчитывалось более 110 млн членов по состоянию на конец 2021 года. Об этом пишет агентство «Синьхуа».
В стране действуют 207 тысяч низовых комитетов организации, 200 тысяч из них работают в начальных и средних школах.
В конце мая КПРФ провела на Красной площади в Москве торжественную церемонию посвящения в пионеры. В ней приняли участие порядка 5 тысяч школьников. Мероприятие приурочили к 100-летнему юбилею Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.
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