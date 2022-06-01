В Китае в организации юных пионеров состоят более 110 млн человек

В организация юных пионеров Китая насчитывалось более 110 млн членов по состоянию на конец 2021 года. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

В стране действуют 207 тысяч низовых комитетов организации, 200 тысяч из них работают в начальных и средних школах.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая КПРФ провела на Красной площади в Москве торжественную церемонию посвящения в пионеры. В ней приняли участие порядка 5 тысяч школьников. Мероприятие приурочили к 100-летнему юбилею Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.



Татьяна Леухина