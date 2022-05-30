Итоги дня: новый глава Минпромторга Татарстана, в республике 4 млн человек, повышение пенсий и МРОТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 30 мая:
- Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению. Новая система будет выстраиваться на основе накопленного ранее опыта. В ведомстве предполагают, что будет переходный период от Болонской системы к отечественной.
- В Татарстане проживают 4 005 000 человек. Таковы предварительные итоги всероссийской переписи населения 2021 года. Более 3 млн жителей республики живут в городах, еще 931 тысяча человек — в селах. По сравнению с 2010 годом население в Татарстане увеличилось на 5,8%. Казань вошла в число-городов, где насчитывается более 1 млн постоянных жителей. Республика занимает 8-е место по численности населения среди регионов, после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской области и Башкортостана.
- Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года население Приволжского федерального округа составило 28,9 миллиона человек. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?
- Сегодня депутат Госсовета Татарстана, директор челнинского ООО «Кориб» Олег Коробченко назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ. Коллективу его представил премьер-министр Алексей Песошин. Коробченко с 2004 года был генеральным директором ООО «Кориб», в 2010—2019 годах — депутатом городского совета Челнов. С сентября 2019-го — депутатом Государственного совета Татарстана шестого созыва.
- В Набережных Челнах в ближайшие несколько месяцев может заработать система бескондукторной оплаты. Контролировать оплату проезда в автобусах будут сами водители. Для этого у них будет установлен монитор, который будет показывать, сколько пассажиров присутствуют в салоне на данный момент и сколько оплатили проезд. Также будет указано количество «зайцев». Все детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане на этой неделе будет теплая погода, преимущественно без осадков. 31 мая, 1 и 2 июня прогнозируется сухая погода, ночью ожидается от +5 до +12 градусов. Днем во вторник воздух прогреется до +19..+24, 1 и 2 июня потеплеет до +21..+27. В выходные дни возможны местами кратковременные дожди и грозы, при этом днем будет до +26 градусов.
- По сравнению с 2019 годом в Татарстане сильно изменилась картина по количеству сдающих различные предметы на ЕГЭ и ОГЭ. В этом году в республике Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 17 420 человек. «Реальное время» проанализировало данные, предоставленные Минобрнауки Татарстана и выяснило, что выпускники чаще выбирают информатику, английский язык, а вот физика, химия и биология пользуются меньшей популярностью.
- Следственные органы Следкома РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней директора ООО «ЧОП «Агентство безопасности». Она обвиняется в «нарушении требований пожарной безопасности» (ч. 3 ст. 219 УК РФ), «нарушении правил охраны труда» (ч. 3 ст. 143 УК РФ), «мошенничестве при получении выплат» (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Ночью 10 ноября 2020 года из-за короткого замыкания в электропроводке здания произошел пожар, в результате которого погибли пятеро охранников. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
- На электронные почты нескольких школ Казани поступили очередные сообщения с угрозами о минировании. Все учебные заведения, в которых запланировано проведение экзаменов, проверили специалисты. Руководители действуют по инструкции.
- Управление ФСБ России по Татарстану в 2021 году пресекло незаконную деятельность жителя Казани, причастного к распространению в сети Интернет материалов экстремистского содержания. Мужчина, будучи руководителем незарегистрированной организации «Народный совет города Казани», использовал в своих преступных целях идеологию Советского Союза и призывал участников к всеобщему отказу от исполнения гражданских обязанностей и законных требований органов государственной власти РФ. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» он размещал комментарии к различного рода публикациям, которые были направлены к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и сотрудников правоохранительных органов РФ.
- Правительство США не будет отправлять на Украину ракеты, которые могут атаковать российскую территорию, заявил американский лидер Джо Байден. Ранее Вашингтон передал Киеву артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.
- Как выяснило «Реальное время», почти 6 лет в федеральном розыске находилась бывшая заведующая кассой дополнительного офиса «Банка Казани» Светлана Астафьева. Ее жизнь в подполье закончилась на прошлой неделе. Астафьеву задержали в Петербурге, доставили в Татарстан и арестовали по обвинению в краже 14 млн рублей. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- В Татарстане установили среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной области, за 2021 год. Согласно документу, среднемесячный размер оплаты труда составляет 28 751,9 рубля. Данный показатель установлен для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. Это затронет свыше 50 миллионов граждан. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей.
- За время летних каникул детские оздоровительные лагеря разных форм отдыха Татарстана и не только смогут принять порядка 180 тысяч детей. Всего будут работать более 1,6 тысячи объектов отдыха. Также в республике организуются пришкольные лагеря на базе почти 860 образовательных учреждений, где организованным отдыхом будет охвачено около 57 тысяч младших школьников.
- В этом году путевка в детский оздоровительный лагерь на одного человека выросла в цене в среднем на 15—17%. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков. Главную роль в удорожании сыграли рост цен на продукты питания, а также значительное подорожание тарифов на коммунальные услуги. Садыков посоветовал родителям при организации летнего отдыха детей пользоваться федеральной системой кешбэка, с помощью которой можно вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. На сегодняшний день в рамках этой системы реализовано уже более 28,7 тысячи путевок.
- В Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани обсудили концепцию памятника пограничникам в парке Победы, рассказал «Реальному времени» председатель РОО РТ «Содружество пограничников» Альберт Сулейманов. У общественников есть уже и макет памятника, созданный одним из татарстанских скульпторов. А в преддверии Дня пограничника, отмечавшегося 28 мая, в мэрии города обсудили концепцию, которую предстоит доработать.
- Экс-руководителя территориального управления Росимущества по РТ Альберта Гатина повторно приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Такое решение только что огласил Вахитовский суд Казани, признав доказанной вину экс-чиновника в получении взятки 10 млн рублей. В 2019-м Гатин уже был осужден к 4 годам колонии строгого режима за рекордную для Татарстана взятку — 10 млн рублей, однако в мае 2020-го Шестой кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр. Сегодня Гатина взяли под стражу вновь.
- Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза РФ, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.
- В Казани на озере Лебяжьем 4 июня пройдет гастрономический фестиваль. Программа «Гастрофеста на Лебяжьем» продлится с 10 утра до 8 вечера. Самой большой станет зона фудкорта, которая объединит более 30 фудтраков. На Лебяжьем состоится водное шоу с фонтанами.
- В Татарстане возбудили уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на 5-летнюю девочку в Лаишевском районе. Инцидент произошел накануне около мусорных баков на улице Заозерной в селе Усады. На момент нападения животного ребенок находился с мамой. Собака прокусила девочке ягодицу до мяса. Дело возбуждено по статьям об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ).
- В Казани не хватает мест в школах, несмотря на большое количество построенных образовательных учреждений, констатировал мэр города Ильсур Метшин. Особенно эта проблема актуальна для пригорода, где застройщики строят комплексы в отсутствии социальной инфраструктуры.
- Датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит оплачивать его в евро. В связи с этим она не исключила прекращение поставок из РФ.
- Сегодня Верховный суд Татарстана смягчил приговор 21-летней учительнице, напавшей с ножом на 17-летнего сожителя. Она проведет в колонии 5 лет. Гособвинение запрашивало для нее 7 лет наказания. Все случилось в сентябре 2021 года в поселке Совхоз «Татарстан» в Тукаевском районе. Учительница напала на студента из-за ревности, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что девушка вменяема.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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