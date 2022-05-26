Преподаватель БЖД в Казанском радиомеханическом колледже заставляет студенток приходить в платьях или юбках

Преподаватель БЖД в Казанском радиомеханическом колледже Сергей Леонтьев заставляет студенток надевать на пары и экзамены платья или юбки. Об этом «Реальному времени» рассказала одна из учениц образовательного учреждения.

—Он (преподаватель) говорит, что не будет допускать студенток к зачетам и занятиям, если они не будут в юбках или платьях. Из-за этого он меня даже чуть с зачета не выгнал, — рассказала студентка КРМК.

Фото: Максим Платонов

Студентов мужского пола, как рассказали «Реальному времени», он также заставляет одеваться исключительно в официально-деловой стиль, иначе также грозится не допустить до экзамена.

—Он говорит, что мы приходим в мешках из-под картошки, что истинная красота женщины в ее ногах, а юбка открывает эту красоту, — рассказали «Реальному времени».

При этом, как отмечают студенты, на других дисциплинах к ним такого требования не предъявляют, а какого-то конкретного дресс-кода в колледже не установлено.

«Реальному времени» не удалось найти на сайте КРМК документов, связанных с дресс-кодом обучающихся. Как пояснили студенты, в колледже допускает свободная форма за исключением спортивных костюмов.

В конце января в КГМУ выясняли обстоятельства конфликта между преподавателем и студенткой. По словам девушки, во время экзамена преподаватель раскритиковала ее внешность. В 2020 году студентка сломала челюсть, а в зачетной книжке прикреплена фотография, сделанная до несчастного случая. В итоге преподаватель посоветовала студентке сделать пластическую операцию.

Артем Гафаров