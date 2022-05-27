Итоги дня: Университет Иннополис пошел на Дальний Восток, у ЛДПР новый лидер, парк памяти у гимназии №175
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 27 мая:
- Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Согласно документу, переводить вознаграждение, связанное с защитой авторских прав, а также другие платежи, в том числе неустойки, необходимо на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.
- Сегодня несколько источников «Реального времени» сообщили о возможной отставке 53-летнего заместителя прокурора РТ Олега Даминова. Якобы на фоне негативных результатов проверок Генпрокуратуры РФ в Татарстане он написал рапорт. Речь идет о проверках соблюдения законодательства в колониях и переполненных СИЗО. В прокуратуре Татарстана комментировать вопрос о каких-либо кадровых изменениях не стали.
- Депутат Леонид Слуцкий единогласным решением избран новым лидером ЛДПР. Его кандидатуру утвердили на партийном съезде. «Реальное время» узнало у депутата Госсовета Татарстана от партии ЛДПР Эдуарда Шарафиева, как новый лидер ЛДПР относится к республике. Подробности — в материале интернет-газеты.
- В Казани возле ЖК «Светлая долина» появится парк. На эти цели направят 100 млн рублей. На территории парка разобьют сад с хвойными и цветущими деревьями, луговыми и лечебными травами, появятся детская экоплощадка, спортивная зона с памп-треком, воркаутом и кафе, зона тихого отдыха с площадками для йоги и релакса, площадка для выгула собак.
- Также в столице Татарстана благоустроят парк памяти возле гимназии №175. На эти цели выделят более 7 млн рублей. Работы по благоустройству территории должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.
- В Татарстане за неделю с 13 по 20 мая подорожали картофель (на 8,46%), яблоки (3,02%), бананы (1,91%), сливочное (1,29%) и подсолнечное (1,02%) масло, рыба мороженная неразделанная, сахар, молоко, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Стали дешевле по отношению к прошлой неделе рис шлифованный, говядина, гречка, морковь, помидоры, куриные яйца, огурцы и свежая белокочанная капуста.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил музыканта Александра Розенбаума орденом «Дуслык». «Татарстанцы очень любят творчество этого талантливого музыканта!», — написал глава республики в Telegram.
- В Казани хотят построить новый следственный изолятор — на эти цели из федерального бюджета выделят сумму, превышающую 6 млрд рублей. Согласно документам, следственный изолятор рассчитан на 1 тысячу мест. Его планируют построить до 30 ноября 2025 года. В новом здании будут: режимные корпуса с прогулочными дворами; карантинное и следственное отделения; медицинская часть со стационаром и амбулаторией; столовая, кухня, прачечная; общежитие для хозобслуги; отделение краткосрочных и длительных свиданий; производственные мастерские швейного и столярного участков на 193 рабочих места.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в республике ожидается в сентябре. Осенью традиционно начинается подъем ОРВИ, в том числе и COVID-19, поэтому необходимо готовиться к нему в любом случае.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в страну вернулись 85% IT-специалистов, уезжавших ранее из России. Данные приводятся по информации sim-карт. Большинство решений, принятых кабмином в последнее время, это «оперативные ответы на возникающие вызовы», отметил председатель правительства.
- Университет Иннополис открыл в Хабаровске свое официальное представительство. Оно объединит вузы и ссузы из 11 субъектов Дальневосточного округа и организует обучение цифровым компетенциям для профессорского-преподавательского состава. До 2023 года здесь повысят квалификацию более 3 тысяч преподавателей и методистов.
- Ровно год назад, 27 мая 2021-го, заместитель руководителя исполкома Казани по транспорту Ильдар Шакиров объявил, что в городе могут появиться электробусы. «Реальное время» решило выяснить, что изменилось с тех пор, и готов ли город к такому виду транспорта. Как рассказали в мэрии Казани, сейчас этот вопрос активно прорабатывается, однако для введения электробусов необходим комплексный подход: приобретение самих транспортных средств, оборудование электрозарядной инфраструктуры и квалифицированные кадры. Также немаловажна его стоимость. Подробности — в материале интернет-газеты.
- Международная федерация хоккея (IIHF) отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. Сегодня конгресс IIHF утвердил перенос турнира из России в Финляндию и Латвию.
- Из Казани возобновляются рейсы в турецкий Даламан по программе чартерных туристических рейсов Turkish Airlines. Перевозчик приступил к рейсам 27 мая. Их выполняют на 194-местных воздушных судах семейства Airbus. Самолеты вылетают три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям.
- С 26 мая на КАМАЗе введена трехдневная рабочая неделя для ряда сотрудников. По такому графику работают руководители, специалисты и служащие (РСиС), а также рабочие производственных участков, испытывающих дефицит комплектующих. Для основной массы работников производства график остался традиционным.
- Россия всеми способами будет сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Также он отметил, что Россия «запустила» на поддержку экономики в текущей ситуации в общей сложности 8 трлн рублей.
- В Татарстане по состоянию на 27 мая уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 33,9%. За прошедшие 7 дней уровень коллективного иммунитета к инфекции в республике снизился на 4,7%. В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 511 411 человек. Полный курс вакцинации прошли 2 443 944 жителя республики.
- В Минсельхозе России заявили, что урожай зерновых в стране в этом году существенно превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному. Экспорт зерна в предстоящем сельхозсезоне оценивается в 50 млн тонн.
- Прокуратура Альметьевска начала проверку информации о скудном питании в одном из детских садов города. На днях в соцсетях жительница Альметьевска пожаловалась на питание в детском саду №35. По ее словам, меню в последнее время стало скудным. Убрали салаты, выпечку и супы. Яблоки стали давать один раз в неделю. Женщина заявила, что дети ходят весь день голодными и, возвращаясь домой, просят есть. При этом родители платят деньги за еду.
- Компания Mcdonald’s выберет новое название для сети ресторанов, которые предполагается открыть под новым брендом уже 12 июня. Пять вариантов уже поданы в Роспатент, они звучат так: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Последний вариант не приводится.
- Управление гражданской авиации Китая (CAAC) уведомило о закрытии воздушного пространства страны для самолетов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ», выяснили СМИ. Речь идет о пяти самолетах с «двойной регистрацией», которые «не соответствуют требованиям ICАО (Международная организация гражданской авиации, — прим. ред.)».
- В апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу. Это случилось благодаря увеличению закупок Индии. Поставки в Азию наращиваются, несмотря на серьезное удлинение маршрута. Путь танкера из западных портов России до Китая занимает около двух месяцев в один конец.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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