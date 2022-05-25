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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +16 градусов

06:24, 25.05.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +11..+13 градусов, в Набережных Челнах +13..+16 градусов, в Альметьевске +14..+16 градусов, в Нурлате +11..+13 градусов, в Буинске +11..+13 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-западный умеренный. Местами на почве ожидаются заморозки до -1 градуса.

Недавно заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что нынешняя весна выдалась аномальной. По его словам, в мае среднемесячная температура должна составлять +13,9 градуса, а она достигает +9,6 градуса. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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