Итоги дня: ускорение роста цен на продукты, укрепление рубля, новый глава МЧС России придет из Росгвардии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 23 мая:
- Участник спецоперации на Украине Айрат Сабиров, участвовавший в штурме «Азовстали», дал «Реальному времени» эксклюзивное интервью. Айрат Сабиров — человек с уникальной биографией. Потомок революционера Махмуда Дулат-Али, предприниматель, охотник, альпинист-любитель, интернационалист с двумя высшими образованиями, в свои 53 года он отправился на Украину в качестве добровольца.
- Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что провал команды и вылет в ФНЛ связан с уходом из команды практически всех легионеров. Вместе с этим многих интересует вопрос о судьбе тренера команды Леонида Слуцкого. Генеральный директор отметил, что коуч даже не начинал разговор о том, чтобы покинуть команду, если мораторий на вылет клубов из РПЛ все-таки не примут.
- Среднемесячная температура в мае в Казани лишь на один градус выше положенной для отключения отопления. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. В мае среднемесячная температура должна составлять +13,9 градуса, а она достигает +9,6 градуса. Отключают отопление, если среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8°С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.
- У Ивана Доманова, обвиняемого в слежке за следователями по делу Ильназа Галявиева диагностирована шизофрения. Он обвиняется в приготовлении к посягательству на жизни сотрудников Следкома (ч. 1 ст. 30, ст. 295 УК РФ) в целях помешать их работе по уголовному делу о расстреле казанской гимназии №175. Вместе с этим, защитник Доманова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников Следственного комитета, считает, что все уголовное дело — это «нагромождение фактов, которые к вменяемому ему преступлению никакого отношения не имеют».
- Запасов сахара и зерна в Татарстане хватит до сбора нового урожая. Сейчас запасы зерна в Татарстане составляют более 400 тыс. тонн, а сахара — более 7 тыс. тонн. Такие данные говорят о том, что республике не грозит дефицит хлеба и другой хлебно-булочной продукции, а поставки в крупные торговые сети будут бесперебойно приходить до конца лета и сбора нового урожая.
- Татарстан оказался на четвертом месте среди регионов с наименьшим давлением на бизнес. За год республика переместилась в этом рейтинге с 60-го места, совершив резкий рывок. В марте в Общественной палате Татарстана обсуждались меры поддержки предпринимателей в условиях санкций. Участники встречи обсудили отмену маркировки, мораторий на проверки, рентабельность льготных процентов по кредитам.
- В Минздраве России сообщили о сложностях с закупкой медицинских изделий в стране. Это связано с тем, что в некоторых случаях еще не состоялись конкурсные процедуры. Однако в настоящее время это особенности поставок в Россию ряда медицинских изделий. В апреле в Росздравнадзоре заявили, что зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России.
- Курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. Вместе с этим курс доллара упал на 67,75 копейки, до 58,2087 рубля.
- В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки-инвалида. Трагедия произошла 18 мая. В квартире одного из домов в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружили тело 5-летней девочки со следами побоев.
- Суд оштрафовал жителя Набережных Челнов на 40 тысяч рублей за уклонение от призыва в армию. В 2020 году в периоды с апреля по август и с октября по конец декабря челнинец уклонялся от призыва в армию. Для освобождения от призыва у жителя автограда не было уважительных причин и законных оснований. Повестки из военкомата он неоднократно получал.
- Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что слово «Бог» будут писать с заглавной буквы. Он напомнил, что правила русской орфографии и пунктуации приняли в 1956 году. Они никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере.
- С июня начнут курсировать поезда из Алматы в Казань. Поезд сообщением Алматы-2 — Казань будет выезжать по понедельникам из Алматы, по четвергам — из Казани. Первый поезд выдвинется из Алматы 6 июня, из Казани — 9 июня.
- В Казани продолжается строительство дороги-дублера Горьковского шоссе. На участке ведется монтаж сетей наружного освещения, подпорных стен, шумозащитных экранов, осуществляется озеленение и устройство асфальтобетонного покрытия. Параллельно проектируется участок от Храма всех религий до трассы М-7.
- В Татарстане увеличилась плата за детский отдых в лагерях. Родительский взнос в лагерях Татарстана за 18-дневную смену составит от 7 до 12,7 тысячи рублей. Взнос за отдых в коммерческом лагере «Байтик» — от 55 тысяч рублей. За пределами Татарстана цены начинаются от 40 тысяч рублей за путевку.
- Годовой прирост цен на продукты в Татарстане за апрель ускорился до 21,45% после 18,91% в марте. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе, где она составила 18,79%, но выше, чем в целом в России — 17,83%. Отмечается, что на динамике цен отразилось увеличение издержек производителей и поставщиков на фоне сохранявшихся трудностей с логистикой.
- В Татарстане осудят директора компании «РусМан» по делу о хищении из бюджета более 2,5 млн рублей. Следствие считает, что с октября 2015 года по ноябрь 2016 года фигурант дела использовал свое служебное положение и представил по бизнес-проекту заведомо ложные сведения о приобретении оборудования для производства металлоизделий за счет субсидий из бюджета Татарстана на поддержку малого и среднего предпринимательства.
- На КАМАЗе прокомментировали видео со «штурмом» столовой работниками завода. В компании объяснили, что это одна из вспомогательных столовых АВЗ, где обедают работники разных подразделений не только этого завода. На КАМАЗе отметили, что в основных столовых предприятия такой проблемы нет. В них провели ремонт, заменили оборудование, и процесс приема пищи организован без таких проблем, как показаны на видео.
- Starbucks объявил об уходе с российского рынка. О приостановке деятельности в России компания заявила еще в марте. Тогда сообщалось, что компания закроет все кофейни, при этом почти двум тысячам партнерам, зависящим от Starbucks, окажут поддержку.
- Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность главы МЧС помощника директора Росгвардии Александра Куренкова. Представление рассмотрят в среду, 25 мая. Сейчас пост врио главы ведомства занимает генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Его назначили в сентябре прошлого года.
- Украинский суд приговорил к пожизненному заключению российского военнослужащего Вадима Шишимарина. Защитник военного сообщил, что этот приговор собираются обжаловать. Шишимарина признали виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
- В центре Гамалеи считают, что необязательно создавать специальную вакцину от оспы обезьян. Вакцина от натуральной оспы полностью защищает человека от оспы обезьян, поэтому создавать в России специальную вакцину от этого вируса необязательно.
- Мещанский районный суд Москвы продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину до 30 июля. Расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере началось летом 2021 года. Уже осенью четырех арестованных казанцев этапировали в Москву, поскольку к расследованию «ввиду транснационального характера дела» подключился центральный аппарат МВД РФ.
- В Минэкономразвития России считают, что укрепление рубля к 23 мая достигло пиковой отметки. Отмечается, что дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка будет играть значимую роль в дальнейших финансовых процессах и притоке капитала в страну.
- Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что к 2024 году в России может начаться рост ВВП. При этом 2022 и 2023 годы должны уйти на перестройку экономики страны с учетом введенных санкций, в течение которых ВВП может снижаться. Сейчас в некоторых областях, например, в машиностроении наблюдается снижение этого показателя до 50%.
- Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Зеленодольского городского суда Алмаза Ахметгараева. До этого с января 2015 года Ахметгараев работал судьей в Советском районном суде Казани.
Артем ГафаровОбществоМедицинаПроисшествияПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии