В Казани около перекрестка Вишневского — Шмидта столкнулись четыре автомобиля

Фото: очевидцы

В Казани около перекрестка улиц Вишневского — Шмидта столкнулись четыре автомобиля, об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.

ДТП произошло в левом ряду в сторону улицы Достоевского. Четыре машины встали в ряд. Больше всего пострадал последний, четвертый автомобиль — его передняя часть вплоть до стекла оказалась под кузовом третьей машины. Вероятной причиной ДТП стало резкое торможение.

Очевидцы также сообщили, что на улице Вишневского наблюдается пробка. Причиной может быть ДТП на указанном перекрестке.

Фото: очевидцы

В Казани в воскресенье, 22 мая, произошло 66 ДТП, из которых два — с пострадавшими. В городе случились два наезда на стоящий транспорт. Сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана задержали восемь водителей в пьяном состоянии и еще одного водителя без прав.

Маргарита Головатенко