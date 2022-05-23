Казань вошла в топ-5 привлекательных городов для ведения бизнеса

Казань замкнула пятерку российских регионов, наиболее привлекательных для ведения бизнеса, таковы результаты опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру» и компании «Деловая среда», проведенного среди 7 тысяч пользователей со всей страны.



Самым привлекательным городом для ведения бизнеса опрошенные назвали Москву — ее отметили 65% респондентов. На втором месте Санкт-Петербург (44%), за ним следует Сочи (19%). На четвертом месте расположился Краснодар (17%). За Казань отдали голоса 16% респондентов.

59% опрошенных сообщили о готовности к переезду в другой город для открытия или масштабирования собственного бизнеса, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно результатам опроса в апреле, наиболее популярными сферами в столице Татарстана стали производство (21%), общественное питание (18%) и IT (16%).

Маргарита Головатенко