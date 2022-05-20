Итоги дня: первый камень Соборной мечети, возвращение торговцев, рекордное укрепление рубля
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 20 мая.
- В столице Татарстана прошла церемония закладки первого камня Соборной мечети, которую построят на территории бывшего парка «Кырлай». Перед этим состоялось коллективное чтение намаза. Само же строительство объекта, который рассчитан на 10 тысяч человек, планируют начать осенью этого года.
- Основа политики Татарстана — соблюдение баланса культур и конфессий, последовательное формирование общественной и межнациональной стабильности, заявил первый президент и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за мудрое решение праздновать на госуровне 1100-летие официального и добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. По словам Шаймиева, это верный шаг в многоконфессиональной стране.
- Сегодня в Казань на заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» прибыл весь цвет исламского мира — муфтии Духовного управления мусульман России, Кавказа, Ингушетии, которые представляют около 70 млн мусульман страны и другие. Мероприятие посвящено российскому опыту сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия как залога укрепления общегражданской идентичности. Подробности — в материале «Реального времени».
- Польский ретейлер и производитель одежды LPP, управляющий пятью брендами — Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, объявил о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске уже открылось несколько торговых точек всех брендов LPP. Например, в столице Татарстана магазины компании раскрыли свои двери в KazanMall. Подробности — в материале «Реального времени».
- Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на строительство в Казани жилого комплекса «Талони» по улице Гаврилова. Начать работы планируют во втором квартале 2022 года, а завершить — во втором квартале 2024-го. Согласно эскизному проекту, на земельном участке предусмотрено возведение трех жилых домов на 877 квартир, автостоянки и детского сада. Подробности — в материале «Реального времени».
- Верховный суд Татарстана вынес сенсационное решение по коррупционному делу бывшего зампрокурора Нурлата Евгения Сергеева и экс-водителя той же прокуратуры Сергея Яманова. Он отменил приговор и постановил вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции. Одним из оснований стал ряд расхождений аудиопротокола приговора с его текстовой версией, на которые указали два адвоката экс-силовика.
- Оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, в результате которого были убиты более 280 людей. Им вменяют три статьи УК РФ: «Вооруженный мятеж», «Бандитизм» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следователи получили доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова.
- На 49-м году ушел из жизни известный музыкант и лидер группы «Листья травы» Владислав Листков. По некоторым данным, в последнее время он тяжело болел. Дата и место прощания уточняются. Листков известен казанцам и жителям Татарстана как ведущий «Бим-радио», программы «Джазовый перекресток» на телеканале ТНВ.
- В Мариуполе на комбинате «Азовсталь» сдались в плен 1 908 националистов, до этого там сложили оружие 1 387 морпехов, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, с территории предприятия эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Всего спасли 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей.
- Также Шойгу выделил возможную опасность вступления в НАТО Финляндии и Швеции. По словам министра, российские военные принимают все «меры адекватного реагирования». Так, до конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани работают 174 муниципальные школы, из которых в 80 есть вторые смены. В это время дня в учебные заведения приходят 25 629 из 152 640 школьников. В целом по Татарстану в две смены работают 183 школы, что составляет 13,8% от общего числа учебных заведений. Больше всего школ в две смены, без учета Казани, работают в Чистопольском районе республики.
- Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в этом году пройдет в австралийском Мельбурне. По данным Международной федерации плавания (FINA), соревнования будут проходить с 13 по 18 декабря. Изначально чемпионат должен был пройти в Казани.
- 60-летний пенсионер из Нижнекамска Владимир Баров получил срок за ложное сообщение о заложенной бомбе. Преступление было совершено в состоянии сильного опьянения, суд признал это отягчающим обстоятельством. Баров полностью признал свою вину. Его приговорили к 1,5 года ограничения свободы. В этот период пенсионеру запрещено менять место жительства и регистрации, а также выезжать за пределы Нижнекамского района.
- Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, в ходе которого сообщил о провале кибератак на страну и предложил обсудить проект основ государственной политики в области безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Как отметил российский лидер, число кибератак на информационную инфраструктуру страны за последние годы заметно увеличилось.
- Набережночелнинский городской суд оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Алишера Моргенштерна* по делу о пропаганде наркотиков. Его признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.
- Канада включила в санкционный список еще 14 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и членов их семей. Например, под ограничительные меры попали акционер «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин и предприниматель Фархад Ахмедов. Помимо этого, Канада ввела запрет на экспорт предметов роскоши и компьютерного оборудования в Россию.
- Приобретение новых автобусов в Казани отложено. Как рассказали в мэрии города, это связано со сложившейся экономической ситуацией. Идея покупки новых транспортных средств прозвучала в рамках XII сессии Казгордумы в феврале этого года. Предполагалось, что 60% субсидирования пойдет из федеральных средств, а оставшиеся 40% — в лизинг.
- Впервые с апреля 2018 года курс доллара опустился до 58,2 рубля. По данным Московской биржи на 11.08, доллар достиг 58,07 рубля, евро — 60,2 рубля. Вечером официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, снизился до 58,8 рубля, евро — до 60,8 рубля.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего бывшего заместителя директора «Полистройкапитала». Его обвиняют в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Мужчина похитил 30 млн рублей. Во время следствия он частично возместил ущерб — около 20 миллионов.
- В ближайшие годы в регионах России появится более 159,5 тысячи дополнительных мест в школах. Власти страны направят 64 субъектам около 150 млрд рублей на строительство новых учебных заведений. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Казани скончался старейший десантник Татарстана и России Павел Клетнев. Ему было 97 лет. С 88 лет он каждый год совершал прыжки с парашютом в честь Дня Победы. Последний прыжок Клетнев выполнил 11 мая 2019 года.
- Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о 37 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян. Еще по 71 случаю на данный момент ведется расследование. По данным научного центра «Вектор», вакцина против натуральной оспы эффективна и против оспы обезьян. Поскольку риск завоза инфекции в Россию низкий, сейчас препарат используют только для медиков.
*Физлицо, выполняющее функцию иностранного агента.
Диана ЖиленковаОбществоСпортПроисшествияВластьВодные виды спортаИнфраструктураОбразование Татарстан
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