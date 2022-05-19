Минпросвещения России планирует развивать молодежное движение «Большая перемена» в каждом регионе

Фото: движение «Большая перемена»

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует развивать новое движение детей и молодежи «Большая перемена» в каждом регионе страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минпросвещения, новое движение поможет и поддержит каждого ребенка в стремлении развиваться в интересном ему направлении, поможет найти единомышленников среди сверстников, включиться в командные проекты или найти поддержку наставников в развитии индивидуального мастерства. Он отметил, что само движение не содержит ничего такого, что навязывалось бы детям. Эта инициатива будет развиваться на добровольной основе.

Фото: government.ru

Сегодня в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.



Дарья Акимова