Итоги дня: стрельба из «Лексуса» в Казани, нехватка мест в школах, прием карты «Мир» в турецких отелях
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 18 мая.
- В Зеленодольске IT-парк планируют разместить в пустующем четырехэтажном здании старого узла связи в микрорайоне Мирный. На данный момент там ведется ремонт, площадь здания составляет 3 854 кв. м. Создание объекта обсудили министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
- В столице Татарстана услуги по организации и проведению Сабантуя в поселке Мирном и Казанском ипподроме обойдутся в 38,4 млн рублей. Например, запланированы конкурсы разбивания горшков, переноски яиц и борьбы на поясах. Среди участников соревнований разыграют 18 телевизоров, один домашний кинотеатр, пять планшетов, два телефона и многое другое. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах сервису Whoosh вернули все 86 изъятых самокатов. На данный момент ведется работа над возобновлением деятельности. Пока что в компании не готовы делать прогнозы о дальнейшей работе, но «процесс запущен, обсуждение ведется».
- Завтра в столице Татарстана стартует 13-й международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Его темой станет «Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль». В этом году мероприятие пройдет на территории международного выставочного центра «Казань Экспо», в стенах которого соберутся рекордные 5 тысяч гостей из 72 стран мира и 38 регионов России. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Леонида Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. С апреля он был временно исполняющим обязанности главы партии. Его назначили после смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского.
- В казанский отдел полиции «Азино» доставили водителя «Лексуса», подозреваемого в обстреле чужого автомобиля. По данным УВД города, он сделал один выстрел из газового пистолета, не поделив с другим водителем дорогу с односторонним движением. Оппонент злоумышленника пострадал, однако от госпитализации отказался.
- На сегодняшний день в Татарстане сдано 1,3 млн «квадратов» жилья, что составляет 49% от годового плана. Как рассказал замглавы Минстроя республики Ильшат Гимаев, на фоне санкционного давления строительство ни одного объекта в регионе не было остановлено. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Российская структура Google — ООО «Гугл» — намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания с 22 марта текущего года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». Согласно данным сайта Федресурс, ООО «Гугл» занималось рекламной деятельностью.
- «Ак Барс» продлил контракты до окончания сезона 2024/25 с нападающим Вадимом Шипачевым и защитником Вячеславом Войновым. По данным казанского хоккейного клуба, в прошлом сезоне Шипачев провел почти 60 игр, в которых набрал 77 очков при показателе полезности «+12». Войнов в 51 матче набрал 41 очко с показателем полезности «-6».
- В ближайшие недели почти 160 томов второго уголовного дела экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина могут быть направлены в суд. Это произойдет в том случае, если первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика утвердит обвинение банкиру в злоупотреблении полномочиями на 26,7 млрд рублей. «Реальному времени» удалось выяснить несколько фрагментов «секретного» обвинения — подробности в материале интернет-газеты.
- Замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова избрали сопредседателем Российского движения школьников. Он также продолжит работать в ведомстве. По словам Фаттахова, в планах намечена серьезная работа с инфраструктурой в этой сфере — по детским и подростковым центрам, отдыху, проектам и программам. Замглавы Росмолодежи отметил, что следует «добавить больше клиентоцентричности» и «учитывать реальный интерес самих детей».
- Подрядчиков казанского «Водоканала» заподозрили в сговоре на 111,6 млн рублей. Проверка госзакупок предприятия выявила признаки картельного соглашения между двумя подрядными фирмами — «СПК» и «ЮКНА». В отношении них татарстанские антимонопольщики завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Федеральная антимонопольная служба России проводит анализ ценообразования в период майских праздников на услуги гостиниц категории «три звезды» в Татарстане, Тверской, Ульяновской и Московской областях. Согласно данным УФАС по Татарстану, в республике информацию для анализа запросили более чем по 70 заведениям. На данный момент ведется сбор данных для последующего анализа.
- В Татарстане не обсуждают вопрос об отмене масочного режима. Как рассказала заместитель премьер-министра республики и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева, обязательное ношение средств индивидуальной защиты могут отменить при снижении заболеваемости, чего на данный момент в регионе не отмечается. Подробности — в материале «Реального времени».
- Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что вклады жителей страны в банках составляют более 30 триллионов рублей. «У нас произошло доверие к рублю», — заявил он. О том, много это или мало, — в материале «Реального времени».
- В Татарстане на трассе Азнакаево — Бугульма микроавтобус столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП один человек погиб, также есть пострадавший. Его доставили в состоянии средней степени тяжести в медсанчасть «Татнефть» Альметьевска. Возбуждено уголовное дело.
- В Казани запустили новый комплекс водоподготовки ПАО «Казаньоргсинтез». Мощность установки, которая будет снабжать питьевой водой компанию и жилой массив «Салават купере», составляет 40 тысяч кубометров воды в сутки. Инвестиции в проект превысили 700 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Участники группы «Би-2» объявили о переносе концерта в Казани на осень этого года. Также изменились даты мероприятий в Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. Как пообещали музыканты, все перенесенные концерты обязательно состоятся, а ранее приобретенные билеты останутся действительными. О новых датах мероприятий сообщат в ближайшее время.
- В одну из школ в Набережных Челнах пришел мужчина с ножом, он хотел разобраться с обидчиками своего сына. Однако дальше турникетов его не пустили. Мужчина начал ругаться с вахтершей, которая просила убрать нож из рук и положить его в пакет. Полицейские доставили виновника инцидента в отдел для выяснения обстоятельств.
- Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что во всем Татарстане самая большая нехватка мест в школах столицы республики. По его словам, на данный момент в городе от 16 до 20% школ работают в две смены. Для решения этой проблемы планируется построить три новых учебных заведения.
- Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приема карт российской платежной системы «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Банки будут принимать карты и создадут условия для наличия необходимых терминалов в отелях. Также обе страны подписали документ об увеличении числа авиарейсов с обеих сторон.
- В Минобороны России сообщили, что заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики националистического подразделения «Азов» (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) и украинские военнослужащие сдаются в плен — за сутки сдались 694 боевика, в числе которых 29 раненых. С 16 мая всего сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых.
Диана ЖиленковаОбществоВластьИнфраструктураСпортМедицинаПроисшествия Татарстан
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