С января по апрель в Татарстане увеличился спрос на жилую недвижимость и машино-места

Фото: Максим Платонов (архив)

С января по апрель 2022 года в Татарстане увеличился спрос на жилую недвижимость и парковочные места. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

За этот период в ведомстве зарегистрировали 103,5 тысячи прав на жилые помещения. В 2021 году этот показатель составил около 96 тысяч. Всего за четыре месяца жилую недвижимость оформляли на 8% чаще, чем в прошлом году. Также число регистраций договоров долевого участия увеличилось на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — 9,4 тысячи вместо 6,6 тысячи.

Кроме того, на 55,4% выросло количество регистраций парковочных мест. С января по апрель оформили в собственность около 4 тысяч машино-мест, тогда как в 2021 году это цифра составляла 2,5 тысячи. При этом практически не изменилось число зарегистрированных земельных участков — 71,2 тысячи и в прошлом, и в этом году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в апреле 2022 года совершили 9 031 сделку купли-продажи жилья. Это на 36,4% меньше показателей марта. Из общего количества сделок в Казани зарегистрировали 2 931 договор, 2 074 из них — с использованием банковской ипотеки. Всего в Татарстане прошло 6 356 сделок по приобретению жилья в ипотеку.

Дарья Акимова