Челнинский индустриально-педагогический колледж стал лауреатом всероссийского конкурса

Индустриально-педагогический колледж Набережночелнинского педагогического университета стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Конкурс проводится с 2010 года. Его главной целью является оценка качества оказываемых образовательных услуг. Учредитель — независимая негосударственная научно-исследовательская организация «Эксперт Медиа Групп». Она специализируется на изучении общественного мнения и проведении всероссийских конкурсов.

Отбор участников проходил с ноября 2021 года по май 2022 года. При выборе лауреатов конкурса учитывались анализ мнений об организации и данных из открытых источников информации, а также экспертные оценки. В ходе исследования организаторы конкурса отметили качественное предоставление образовательных услуг, высокий уровень профессионализма преподавателей челнинского колледжа.

Фото: nabchelny.ru

В начале мая стало известно, что Елабужский политехнический колледж официально включили в реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Заведение выиграло федеральный грант в размере 100 млн рублей. Эти средства позволят обновить учебную инфраструктуру, открыть новые мастерские и учебные лаборатории, а также использовать современные технологии производственного обучения.

Дарья Акимова