Итоги дня: Украина вышла из переговоров с Россией, Минниханов в Чечне, у Казанского цирка сменился директор
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 17 мая.
- Эльмира Булатова стала новым директором Казанского государственного цирка. По данным Минкульта Татарстана, она имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе в Цирке братьев Запашных и Большом Московском цирке. Также Булатова возглавляла частную цирковую организацию. О своих планах на новом посту она рассказала в интервью «Реальному времени».
- Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российско-украинские переговоры не продолжаются. По его словам, Украина фактически вышла из этого процесса. А Россия так и не получила от Киева ответ на предложенный Москвой проект договора. Подробности — в материале «Реального времени».
- Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии строгого режима ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко. Также ему назначили штраф в размере 500 млн рублей.
- В Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь» сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков. По данным ведомства, из них 51 человек был тяжело ранен. Все сложившие оружие отправлены на лечение в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.
- Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяной сфере сообщил, что из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена страны Европы вводят новые санкции на нефтегазовых рынках. По его словам, такие действия ведут к инфляции, а виновные в этом не хотят признавать свои ошибки. Российский президент добавил, что европейские страны пока что не могут отказаться от энергетических ресурсов России.
- Глобальная агрессия против России имеет не только политическое и экономическое, но и идеологическое измерение, считает секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. По его словам, ситуация вокруг спецоперации на Украине показывает, что неолиберализм коллективного Запада трансформируется в идеологию неолиберального фашизма, направленную на «искоренение Русского мира». Подробности — в материале «Реального времени».
- Министерство юстиции России просит Верховный суд признать украинский батальон «Азов»* террористической организацией и запретить его деятельность на территории страны. Соответствующее административное дело назначено к судебному разбирательству на 26 мая.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Чечню. Вместе с ним прибыл гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. В Международном аэропорту «Грозный» их встретил глава Чечни Рамзан Кадыров. В ходе встречи стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения между Татарстаном и Чечней в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
- Турецкие бизнесмены, работающие с партнерами в России, испытывают трудности с получением наличных долларов США через российскую платежную систему «Золотая корона» в Турции. Как рассказал один из представителей турецкого бизнеса, задержки происходят не при переводе, а при выдаче наличных средств. Другой предприниматель отметил, что проблемы происходят только при получении долларов.
- В казанском микрорайоне Новое Юдино спустя почти 30 лет узаконили самовольную постройку — мечеть «Рамис». Это уже не первый случай судебного узаконивания религиозных самостроев в Татарстане. Так, в столице республики до сих пор пытаются узаконить мечеть «Зайнулла» в Царицыно. Подробнее — в материале «Реального времени».
- При продлении охотничьего разрешения (РОХ) усилились проверки у психиатра, рассказывают татарстанские охотники. Один из них поделился, что нескольким гражданам не продлили разрешения из-за выявления отклонений в психике, которые, видимо, не были обнаружены при первичной проверке. Например, в одном случае нашли раздвоение личности.
- В столице Татарстана начала функционировать платформа для уличных артистов. Изначально ее запуск планировался 23 мая. На платформе творческие коллективы, одиночные артисты и исполнители разделены на четыре категории — «театральное выступление», «музыка с оборудованием», «музыка без оборудования» и «площадка для художников». Для каждой из них представлены отдельные площадки для выступлений.
- Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении контролировавших АО «Национальная страховая компания «Татарстан» лиц к ответственности. Речь идет о требовании возместить убытки в размере 1,6 млрд рублей. Выяснилось, что контролировавшие эту организацию лица неправомерно замещали ликвидные активы на заведомо невозвратные права требования.
- Программы кешбэка помогли восстановиться туристической индустрии, а текущая геополитическая ситуация создала благоприятные возможности для развития этой отрасли внутри страны, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Также он анонсировал запуск нового «окна продаж» путевок с кешбэком. Вероятнее всего, субсидироваться будут поездки на Дальний Восток. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Украинские telegram-каналы создали фейк об очереди в казанском ресторане McDonald’s. Как объясняет проект «Война с фейками», на самом деле очередь была снята на видео в ресторане американской корпорации в Индонезии. Она образовалась из-за большого количества заказов после коллаборации компании с популярной k-pop-группой BTS.
- Россия займется восстановлением и ремонтом дорог, а также мостов в Херсонской области, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Денежные средства на данные проекты уже выделены. Вице-премьер отметил, что ремонт объектов инфраструктуры в данном регионе поставлен первоочередной задачей.
- В Казани на улице Белинского из-под земли начал бить столб воды. На данный момент «гейзер» уже устранили. Авария произошла недалеко от входа на станцию метро «Авиастроительная». Столб воды доставал чуть ли не до восьмого этажа.
- Первый рейс регулярного контейнерного поезда из китайской провинции Сычуань в Ульяновск отправится 20 июня, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, благодаря этому региональные предприятия смогут оперативно получать зарубежное сырье и комплектующие, тем самым решатся проблемы с логистикой. Время в пути из Ульяновска в Казань на поезде составляет примерно 5,5 часа.
- ПАО «Туполев» отказалось от выплаты дивидендов за 2021 год. Годовому общему собранию акционеров в связи с убытком в прошлом году рекомендовано не распределять прибыль по итогам 2021-го, а еще не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.
- Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов заявил, что фермеров «извратили» меры поддержки и пособия. По его словам, республика нуждается в крупных мерах поддержки от государства для закрепления молодежи в селах, однако не все из них оценили фермеры. Как рассказал замминистра, некоторые сельские жители нигде не работают и живут на одно пособие.
* Против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело.
Диана ЖиленковаОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеКультура Татарстан
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