Саманта Фабрис покидает «Динамо-Ак Барс» после трех сезонов выступлений — команда осталась без легионеров

Саманта Фабрис официально покинула команду казанского «Динамо-Ак Барс», об этом сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

С уходом 30-летней хорватки женская волейбольная команда осталась без легионеров.

В пресс-службе отметили, что Саманте Фабрис не хватило пары игр до символической отметки в 100 матчей в составе «Динамо-Ак Барс». При этом волейболистка принесла команде более полутора тысяч очков — 1 653.



Это «говорит о ее высочайшей результативности как бомбардира и значительном вкладе во все победы нашего клуба за эти годы, а именно: три подряд золота Кубка России, победа в чемпионате страны в 2020 году и бронза 2021 года, а также взятие Суперкубка-2020», — указали в пресс-службе клуба.



Саманта Фабрис отличилась и во втором матче полуфинальной серии женского чемпионата России по волейболу против свердловской «Уралочки-НТМК», забив 14 мячей. Встреча прошла в Нижнем Тагиле и завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:14, 25:22) в пользу противника.

Маргарита Головатенко