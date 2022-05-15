Mash: в казанском лесу рядом с РКБ нашли противотанковую мину
В Казани, в лесу рядом с Республиканской клинической больницей (РКБ) нашли предмет, похожий на противотанковую мину. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash.
Казанцы заметили металлический предмет, напоминающий боеприпас ТМ-62М, недалеко от проселочной дороги. Увидев его, они вызвали спецслужбы. В настоящее время осмотром находки занимаются саперы.
В начале февраля в Казани механики автосервиса по улице Адоратского во время осмотра автомобиля Nissan X-Trail нашли взрывчатку, прикрепленную к его дну. Они вызвали спецслужбы. Приехав на место, правоохранители подтвердили, что это взрывное устройство. Водитель машины не знал , как устройство там оказалось.
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