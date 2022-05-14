В Татарстане за два месяца работы Центра импортозамещения заключены контракты на 7,4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

За два месяца работы Центра импортозамещения в Татарстане на его базе местные предприятия в условиях санкций заключили контракты на 7,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэконома республики.

Как рассказали в ведомстве, Центр импортозамещения расположен на ресурсах Республиканского маркетингового центра. Это антикризисный механизм, помогающий смягчить санкционное давление. Им могут воспользоваться представители малого бизнеса и крупные предприятия. На площадке собраны покупатели и производители импортозамещаемой продукции из России и дружественных стран.

Отмечается, что на сегодня каталог продукции импортозамещения содержит информацию по товарам производства России и дружественных стран. Всего там находятся 116,9 тысячи позиций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что организациям региона необходимо по максимуму использовать возможность замены импортного товара через Республиканский маркетинговый центр.

Дарья Акимова