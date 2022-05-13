Тимур Нагуманов: в Альметьевске шикарнейшая инфраструктура для велосипедов и самокатов

Глава Альметьевского района Татарстана рассказал о «шикарнейшей инфраструктуре» для перемещения по городу на велосипедах и самокатах. По его словам, у города есть все для того, чтобы «добираясь на работу, еще и улучшать свое здоровье», сообщают Chelny.biz.



В городе в настоящее время идет подготовка к акции «На работу — на велосипеде»:

— Мы, как велостолица, не первый раз уже проводим ее. Многие у нас на работу ездят на велосипеде даже без каких-либо акций. Такие вещи надо хотя бы один раз сделать. Попробовать — и может, для многих это войдет в привычку и станет нормальным, здоровым форматом поездки на работу.

Во время акции в городе планируется разбить несколько точек. Горожанам, которые едут на велосипеде, волонтеры на них будут раздавать пакеты с сувенирами и продуктами — бананами, яблоками, пастилой.

Год назад в Альметьевске запустили проект по аренде электросамокатов. Нагуманов тогда одним из первых тестировал новинку.

Фото: realnoevremya.ru

В противовес заявлению главы Альметьевского района вчера челнинский исполком заявил, что на сегодняшний день в автограде нет необходимой инфраструктуры для поездок на электросамокатах, поэтому они опасны. Также исполком Челнов обратил внимание, что катание на электросамокатах травмоопасно. В травмпункт больницы скорой медицинской помощи уже обратились семь человек после таких поездок.

Напомним, в Набережных Челнах в начале мая вывезли 90 электросамокатов сервиса Whoosh из незаконно установленных пунктов проката. Компания обратилась с официальным запросом за помощью в урегулировании отношений с исполкомом к мэру города. Также в планах — оформление жалобы в Генпрокуратуру России, сообщили в Whoosh «Реальному времени» накануне.

Маргарита Головатенко