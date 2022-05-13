Главное к утру: Спартакиада сильнейших в Казани, июньский аукцион в зеленодольских «Полукамушках»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 13 мая:
- С 16 по 20 июня этого года на аукцион выставят оставшиеся 16 домов в зеленодольском историческом квартале «Полукамушки». Средняя стоимость объекта составляет 1,1 млн рублей. Ранее с аукциона уже продали два дома по улице Красный Переулок. На данный момент один из них уже отреставрировали. Работы на втором объекте намерены завершить к концу лета.
- С 20 по 29 августа в Москве, Казани и Санкт-Петербурге пройдет Спартакиада сильнейших 2022 года. Выбор городов связан с логистикой и наличием спортивных объектов. В Спартакиаде примут участие российские спортсмены, программа планируется в соответствии с программой Олимпийских игр в Париже 2024 года.
- В Татарстане появится комиссия при президенте республики по русскому языку. Проект указа уже подготовлен, он проходит антикоррупционную экспертизу. Цель новой комиссии — выработка мер по содействию реализации государственной политики в области функционирования русского языка. Комиссия при президенте Татарстана по русскому языку также должна определить актуальные вопросы, связанные с функционированием русского языка, и выработать возможные подходы к их решению. Вместе с этим комиссию при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка преобразуют. После преобразования она будет называться комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.
- Российские туроператоры задолжали порядка 40 миллиардов рублей из-за несостоявшихся туров в 2022 году. Ведомство совместно с другими организациями работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, готовыми принимать туристов из России и обеспечивать их безопасность.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги визита в Луганск. По его словам, возобновила работу Луганская тепловая электрическая станция. Он обозначил, что важнейшими задачами являются запуск экономики, а также восстановление инфраструктуры и жилья.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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