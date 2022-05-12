Итоги дня: Улюкаев на свободе, курс евро упал до уровня 2017 года, «Газпром» перестал качать газ через Польшу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 12 мая:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал обеспечение стабильной работы и развития предприятий основной целью власти. По его словам, федеральное и региональное правительства принимают все необходимые меры для реального сектора экономики. Другой важной задачей для стабилизации работы предприятий Минниханов назвал сохранение трудовых коллективов.
- Кабмин Татарстана утвердил список системообразующих предприятий и организаций республики. В перечень вошли 369 организаций. Их руководителям предложено направлять заверенные копии годовых бухгалтерских отчетов в профильные министерства.
- В конце апреля в Татарстане зафиксировали рост цен на некоторые продукты. По подсчетам Татарстанстата, огурцы за неделю подорожали с 137,52 рубля за кг до 141,28 рубля на 29 апреля. Бананы выросли в цене с 104,3 руб./кг до 106,83 руб./кг. Также подорожали маргарин (до 209,79 руб./кг) и сухие смеси для детского питания (до 975,14 руб./кг).
- Источники «Реального времени» рассказали, что один из ключевых топ-менеджеров татарстанской IT–индустрии Александр Борисов покидает пост руководителя технопарка. Однако в его окружении не стали комментировать эту информацию. Заместитель директора по работе с резидентами и внешним связям ГАУ «ИТ-парк» Рустем Юнусов назвал сообщения об уходе Борисова слухами. Накануне в Казани представили концепт будущего IT-парка на территории бывшей фабрики «Спартак».
- На разработку проектной документации по капитальному ремонту Дворца детского творчества и реставрации Института развития образования Татарстана выделили по 4 миллиона рублей. Источником финансирования в обоих случаях выступает бюджет республики. Заявки на участие в тендере по реставрации Института развития образования принимаются до 19 мая, а по ремонту Дворца детского творчества — до 30 мая.
- На строительство нового здания полиции в Кировском районе Казани выделили 400 млн рублей. В здании на улице Лазарева планируют разместить аппарат управления вневедомственной охраной, отдел лицензионно-разрешительной работы и батальон полиции №3 УПО по Казани.
- Строительство общежития медресе «Мухаммадия» в Казани обойдется в 174 млн рублей из республиканского бюджета. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные, подготовительные, земляные и иные работы, в том числе установку и монтаж оборудования. Расположится будущее общежитие, судя по документам, по адресу ул. Габдуллы Тукая, 64.
- Комитет земельных и имущественных отношений Казани проиграл в суде «Казанскому Гипронииавиапрому». Муниципальные власти требовали от компании снести, по их мнению, незаконно построенную многоуровневую парковку на улице Мусина. Представители комитета утверждали, что здание находится на муниципальной земле без соответствующего разрешения, однако суд решил, что у компании были все необходимые документы на строительство.
- В майские праздники загрузка казанских отелей составляла около 85%, причем большинство гостей города выбирали трехзвездочные отели. Такие данные озвучили в Ассоциации отелей Казани и Татарстана. Наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%. На 86% и 85% были заполнены гостиницы 0—2* и 4*, а вот пятизвездочные отели — только на 68%.
- Власти Челнов отреагировали на историю с изъятием электросамокатов Whoosh. Муниципальные власти сетуют на то, что в городе нет необходимой инфраструктуры для этого вида транспорта. Кроме того, исполком автограда напомнил об опасности передвижения на электросамокатах. В травмпункт больницы скорой медицинской помощи уже обратились семь человек после таких поездок, а одного ребенка осмотрели в Камском детском медицинском центре.
- Бывшего заместителя директора медицинского колледжа в Набережных Челнах обвинили в мошенничестве и получении взяток. Сегодня Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в ее отношении. По версии следствия, в 2021 году обвиняемая получила от старосты одной из групп 52,5 тысячи рублей, собранные с 34 человек, за содействие в успешной сдаче зачетов и экзамена.
- В Альметьевске на маршруты №2 и №4 вышли новые автобусы «Валдай City» производства «Группы ГАЗ». Довольными оказались, правда, не все жители города — многие жаловались на то, что составленные маршруты очень неудобные, а кто-то напомнил о том, что в Альметьевске ездят переполненные троллейбусы.
- Татарстан получит 3,86 млрд рублей на развитие территорий при строительстве трассы Алексеевское — Альметьевск. Проект обеспечит ввод 719 тыс. кв. м жилья и создаст 5 358 рабочих мест.
- Татарстан направит 2,3 млрд рублей по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году. В рамках реализации проекта запланировано благоустройство 33 общественных пространств. Это парки и скверы в 26 районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах. Также ведется строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате.
- Хоккейный защитник Василий Токранов вернулся в «Ак Барс». Контракт с хоккеистом подписан до конца сезона-2023/2024. Прошлый сезон Токранов провел в СКА, где сыграл восемь матчей и отдал один результативный пас. Всего в КХЛ защитник сыграл 432 матча, набрав 136 (36+100) очков при показателе полезности +45.
- Сразу в двух медицинских учреждениях Казани прошли кадровые перестановки. Заслуженный врач Татарстана, главный специалист по анестезиологии и реанимации Рафат Садриев назначен исполняющим обязанности главврача ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр». Его предшественник Ильнур Шарафутдинов назначен главврачом ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».
- «Газпрому» запретили поставлять газ по польскому участку трубы «Ямал — Европа». Сейчас трубопроводом владеет бывшее дочернее предприятие «Газпрома», в отношении которого правительство России ввело экономические санкции. Кроме того, официальный представитель компании Сергей Куприянов отметил, что польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ.
- Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции создают обстановку для нарастания мирового экономического кризиса. Тем не менее, по его словам, несмотря на санкционное давление, постепенно замедляется инфляция. Курс рубля укрепляется.
- Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам сказал, что продление программы льготной ипотеки поддержит семьи и строительную отрасль. В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы льготной ипотеки до конца 2022 года. Этим же документом ставку по ней снизили с 12% до 9%.
- Курс евро на Московской бирже опустился до 67 рублей впервые с 2017 года. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- «Лукойл» выкупает у Shell ее дочернее предприятие в России — ООО «Шелл Нефть». АЗС этой компании есть и в Казани. Сообщается, что завершится сделка после одобрения Федеральной антимонопольной службой. «Шелл Нефть» включает 411 АЗС, которые находятся преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В компанию также входит завод по производству смазочных материалов в Тверской области.
- В мае КАМАЗ проиндексирует зарплаты сотрудникам на 5,2%. Индексация зарплат планировалась в июле, однако руководство компании приняло решение об опережающем повышении тарифов и окладов.
- Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев покинет свой пост 1 июня. Алексеев принял решение о продолжении карьеры вне ЦБ, уточнили в пресс-службе регулятора. С 12 мая зампредом ЦБ приказом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной назначен Сергей Белов. Он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Департамента полевых учреждений и объединения «РОСИНКАС».
- Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев вышел на свободу по УДО. В конце апреля СМИ сообщили, что в Твери суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Источники сообщали, что вопрос о досрочном освобождении экс-министра был решен 27 апреля.
- CEO и сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора. Компания объявит о назначении нового главы совета директоров в ближайшее время.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозой возможное вступление Финляндии в НАТО. По его словам, расширение Североатлантического альянса делает ситуацию на континенте нестабильной и менее безопасной.
- На оплату российского газа в рублях перешли 20 европейских компаний, пишет Bloomberg. Сообщается, что эти компании открыли счета в «Газпромбанке», а еще 14 предприятий — подали все необходимые документы. По факту сделка завершается после оплаты банку в иностранной валюте, потому что дальнейшая конвертация происходит в автоматическом режиме.
- В выходные в Татарстане сохранится неустойчивая погода с дождем и сильным ветром. В пятницу, 13 мая, в восточных районах Татарстана, а утром и днем на преобладающей территории ожидаются дожди, местами с грозами и туманом. Синоптики прогнозируют сильный ветер. В субботу, 14 мая, в Татарстане вновь пройдет небольшой дождь, днем местами с порывами ветра до 16 м/с.
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