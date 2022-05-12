Главное к утру: недельная инфляция в России составила 0,12%, Rutube возобновил работу после кибератаки
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 12 мая:
- С 30 апреля по 6 мая текущего года инфляция в России составила 0,12%. Согласно данным Росстата, маргарин в среднем по стране подорожал на 2,2%, соль поваренная пищевая — на 1,3%. За указанный период увеличились цены на смеси сухие молочные (+1,1%) и консервы овощные для детского питания (0,9%), сметану и чай черный (0,8%), масло сливочное, молоко стерилизованное, хлеб ржаной, муку пшеничную и крупу гречневую (по 0,4%).
- В Альметьевске девочка 2020 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по улице Галеева. От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту следственные органы СУ СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, в квартире находились трое детей в возрасте двух, четырех и шести лет. На тот момент их родители были на работе. По факту гибели ребенка Альметьевская городская прокуратура организовала проверку.
- Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки. Однако авторизация в приложении пока не производится — выдается внутренняя ошибка сервера. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость. Сейчас ведутся работы по восстановлению хронологии действий злоумышленника.
- УНИКС уступил петербургскому «Зениту» в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 68:67 (16:21, 19:14, 19:16, 14:16) в пользу соперника.
- Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что Германия начала оплачивать поставки российского газа в рублях. Как отметил Драги, большинство импортеров уже открыли счета в рублях. Также итальянский премьер выразил уверенность, что платежи за газ из России продолжатся и в дальнейшем.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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