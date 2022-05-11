Итоги дня: Херсонская область хочет в состав России, дочь Кадырова в Казани, Whoosh пожалуется на Челны
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 11 мая:
- С 19 по 21 мая в Татарстане на трех площадках пройдут празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Свое участие подтвердили послы 30 стран, а также главы различных федеральных ведомств. Начнутся мероприятия с уже традиционного Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». 21 мая заповедник «Великий Болгар» станет центральной площадкой празднования 1100-летия. Также в рамках мероприятий на бывшей территории парка «Кырлай» заложат первый камень в основание Соборной мечети.
- В апреле КАМАЗ снизил производство грузовиков на 14,8%, а за четыре месяца в общей сложности нарастил на 6,6%. За январь — апрель 2022 года предприятие отгрузило покупателям 15 201 готовую машину, шасси, сборочные и ремонтные комплекты. Завод двигателей за апрель выпустил и поставил заводу и сторонним потребителям 3 929 двигателей и силовых агрегатов (-18%), в январе — апреле — 16 365 шт. (+5,4%).
- За январь — апрель 2022 года автомобильный трафик в Казани уменьшился практически на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных причин — рост себестоимости владения автомобилем, подорожание запчастей. В ГИБДД по Казани считают, что с наступлением лета машин на дорогах станет еще меньше — период отпусков и каникул всегда таким образом влияет на трафик.
- Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России рухнули на 78,5%. Этот показатель оказался больше пандемийного 2020 года, когда падение составило 72,4%. В частности, продажи «Соллерс Авто» упали на 42%. За апрель компания продала только 2,4 тысячи машин, среди которых 781 легкий коммерческий грузовик Ford Transit. Растут показатели только у тех брендов, которые в России покупаются буквально поштучно.
- Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии в гимназии №175. Потерпевшими в этом деле признали 600 человек — учеников, преподавателей и родственников погибших. В отношении стрелка собраны 310 томов уголовного дела. Во время стрельбы, устроенной бывшим учеником гимназии, погибли девять и пострадали еще 32 человека. Некоторые из детей до сих пор продолжают лечиться и проходить курсы реабилитации. По пяти статьям Уголовного кодекса преступнику грозит пожизненное заключение.
- Сегодня в Казани ложные сообщения о минировании получили 58 школ. Из-за атак телефонных террористов пришлось эвакуировать ТЦ «Республика» и Советский районный суд. Во всех случаях сообщения оказались ложными. В исполкоме Казани отметили, что директора школ отработали в строгом соответствии с инструкцией и эвакуировали обучающихся.
- В Казань с рабочим визитом прибыла министр культуры Чечни и дочь главы республики Айшат Кадырова. При ее участии в Татарстане с 11 по 13 мая пройдут Дни чеченской культуры. Завтра, 12 мая, в музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется выставка Музея Чечни «Искусство Чеченской Республики ХIХ—ХХI веков». Вечером в тот же день на сцене Татарского государственного драматического театра покажут спектакль «Волки» о судьбе чеченцев в годы Великой Отечественной войны.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует объявлять всеобщую мобилизацию в связи со специальной операцией на Украине. Песков напомнил, что операция «развивается по плану», а Кремль наблюдает за действиями НАТО у границ страны. Слухи о возможном начале всеобщей мобилизации распространились в Сети накануне Дня Победы, сообщалось, что Путин может объявить о ней непосредственно 9 мая.
- Правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы, находящиеся в стране, переходят в собственность государства. Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал воровством предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине, чтобы оплатить восстановление страны после окончания спецоперации.
- Власти Херсонской области намерены обратиться к Путину с просьбой включить регион в состав России. По словам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, проведенный в Крыму референдум не был воспринят мировым сообществом, поэтому будет единый указ на основании обращения руководства области к Путину с просьбой ввести ее в состав России. Сейчас местные власти ведут переговоры об открытии в регионе российского банка, а также о создании пенсионных органов.
- В Казани перекрывают движение сразу по двум улицам. До 31 октября будет закрыта улица Амирхана, до 31 августа для движения закроют улицу Восход. В первом случае ограничения связаны с капитальным ремонтом дороги, а во втором — со строительством жилого дома.
- За первый квартал 2022 года стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 9% и составила 21 тысячу рублей. Однако если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то аренда жилья подорожала на 24%, а в целом по стране она выросла на 28%. Сейчас однокомнатная квартира в среднем стоит 17 тысяч рублей за месяц, двухкомнатная — 23 тысячи, трехкомнатная — 30 тысяч. За студию в среднем просят 20 тысяч рублей в месяц.
- С 30 апреля по 10 мая среди жителей Казани на 15% увеличился спрос на электросамокаты. По итогам майских праздников столица Татарстана вошла в число лидеров среди городов России по популярности этого вида транспорта. Вместе с этим компания Whoosh собирается направить жалобу в Генпрокуратуру на исполком Набережных Челнов. В компании считают незаконным изъятие 90 электросамокатов в автограде.
- Госкомитет Татарстана по архивному делу проиграл в суде компании «Альт-Инвест». В Госкомитете требовали от фирмы выплатить неустойку за некачественную организацию питания участников Всероссийской научной конференции «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия». В компании такое требование посчитали незаконным и необоснованным. В Арбитражном суде установили, что изначально кормить участников конференции должны были в ресторане «Корстона», но точку питания пришлось поменять на «Туган Авылым». В дальнейшем Госкомитет отказывался подписать акт выполненных работ «только в связи с отсутствием оплаты за питание в ООО «Туган Ресторан-Кухня».
- Apple объявила о прекращении выпуска iPod Touch, а также всей линейки iPod. В компании заявили, что плееры будут доступны в продаже до тех пор, пока они есть на складах. iPod Touch был последним в линейке музыкальным плеером компании, однако сейчас в нем уже нет смысла.
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что жителей Луганской народной республики в 2020 году специально пытались заразить туберкулезом. По его словам, среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое распространяли инфицированные фальшивые денежные купюры. О намеренном распространении вируса говорит большая концентрация чрезвычайно опасных штаммов туберкулеза, способная спровоцировать развитие болезни.
- В Минобороны России заявили, что к военно-биологической деятельности на территории Украины причастны бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Джо Байден. В ведомстве отмечают, что Соединенные Штаты выделяли деньги на исследования в области биологического оружия напрямую из федерального бюджета. В эту схемы были вовлечены компании Pfizer, Moderna, Merck и Gilead. В Минобороны установили также причастность Германии и Польши к биологическим исследованиям на Украине.
- Также Кириллов заявил, что специалисты из США проводили биологические эксперименты над пациентами харьковской психбольницы. По его словам, основной категорией подопытных были мужчины в возрасте 40—60 лет с высокой степенью истощения. Кириллов отметил, что специалисты прибывали с территорий третьих стран, чтобы скрыть причастность США.
- Сервисы по заказу такси в России обяжут предоставлять ФСБ удаленный доступ к своим базам данных. Речь идет о информационных системах и базах данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов такси. Кроме того, предлагается ввести ряд ограничений при допуске к управлению легковым такси. Водителем можно будет стать лишь после истечения года со дня восстановления права управления автомобилем после его лишения.
- Медианная зарплата татарстанцев достигнет 100 тысяч рублей через 13 лет. Об этом говорят данные «РИА Рейтинг». Согласно их данным, среднегодовые темпы роста зарплат в республике за последние пять лет составили 8%. Быстрее всего зарплата достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — понадобится около 5,3 года.
- Кабмин России выделит около 1,7 трлн рублей фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования. По мнению Мишустина, подобное решение позволит обеспечить устойчивость фондов и продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий и оказание бесплатной медицинской помощи.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата. С 2018 года он был замминистра экономического развития. Предшественник Галкина на посту руководителя Росстата Павел Малков 10 мая стал врио руководителя Рязанской области после ухода в отставку Николая Любимова.
Артем ГафаровОбщество
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