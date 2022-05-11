В Татарстане сегодня ожидается дождь с грозой, сильный ветер и до +14 градусов
В Татарстане сегодня, 11 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый сильный 15—20 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, неустойчивая погода с дождями в республике продержится до конца недели. К выходным потеплеет до +19 градусов.
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