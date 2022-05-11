Новости общества

06:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сегодня ожидается дождь с грозой, сильный ветер и до +14 градусов

05:20, 11.05.2022
В Татарстане сегодня ожидается дождь с грозой, сильный ветер и до +14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 11 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый сильный 15—20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, неустойчивая погода с дождями в республике продержится до конца недели. К выходным потеплеет до +19 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также