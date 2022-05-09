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В деревне в Лениногорском районе Татарстана спасатели помогли женщине, упавшей в погреб

08:56, 09.05.2022
В деревне в Лениногорском районе Татарстана спасатели помогли женщине, упавшей в погреб
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Днем 8 мая в селе Ивановка в Лениногорском районе Татарстана женщина упала в погреб одного из частных подворий в переулке Школьный, ей потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Женщина 1965 года рождения, упавшая в погреб, жаловалась на сильные боли в области позвоночника. Спасатели извлекли пострадавшую из погреба с помощью жестких спинальных носилок «UT-2000», альпинистского снаряжения и полиспаста, после чего передали ее медикам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

По просьбе работников скорой помощи спасатели проехали с ними до приемного покоя Лениногорской ЦРБ, где транспортировали пострадавшую до приемного отделения и до кабинета КТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану
Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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