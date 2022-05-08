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Аксенов заявил, что переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны

08:58, 08.05.2022
Аксенов заявил, что переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны
Фото: kremlin.ru

Переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны. Такого мнения придерживается глава региона Сергей Аксенов.

— В Крыму стабильная ситуация, мирная жизнь, мы — полноценный российский регион. Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

Аксенов считает, что переговоры с Киевом по данной теме полностью управляемы из-за рубежа. Как отметил глава Крыма, сопротивление оказывает не Украина, а США и НАТО.

Накануне глава Крыма сообщил, что пассажирское железнодорожное сообщение полуострова с Херсонской и Запорожской областями Украины восстановят в полном объеме. По словам Аксенова, эти регионы «будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью».

Также на этой неделе стало известно о прорыве транспортной блокады со стороны Украины. На освобожденных территориях начал функционировать междугородний общественный транспорт.

Диана Жиленкова
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