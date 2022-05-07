Минниханов поручил начать подготовку к празднованию 80-летия Победы в 2025 году

В Татарстане подготовят план основных мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Соответствующее поручение дал президент республики Рустам Минниханов.

— Количество ветеранов с каждым годом уменьшается, и наш долг — достойно встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, — отметил он.

Также президент республики поручил держать на особом контроле вопросы увековечения памяти героев. Как напомнил Минниханов, редакция Книги Памяти внесла достойный вклад в популяризацию истории Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодого поколения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, на данный момент уже подготовлены издания «Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «Книга Героев Социалистического труда», «Кавалеры ордена Славы трех степеней» и другие.

Сегодня заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева сообщила, что в регионе в настоящий момент проживают 359 непосредственных участников Великой Отечественной войны. Всего в Татарстане насчитывается 17 938 участников, инвалидов войны, тружеников тыла и др.

Диана Жиленкова