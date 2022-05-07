В России разрешили использовать инфраструктурные облигации в благоустройстве городских и сельских территорий
Правительство России допустило использование инфраструктурных облигаций на благоустройство городских и сельских территорий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Кроме того, действие механизма инфраструктурных облигаций будет также распространяться на концессионные проекты и проекты государственно-частного партнерства со сроком реализации до 49 лет. Ранее этот показатель составлял 30 лет, уточняется на сайте правительства России.
Помимо этого, обязательства застройщика по возврату займа могут быть обеспечены независимой гарантией от госкорпораций развития. До этого гарантия предоставлялась регионом, где ведется строительство.
В апреле стало известно, что российские власти направят 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Например, из них 86 млрд рублей передадут 63 регионам страны на приведение в нормативное состояние более 2,5 тысячи км дорог.
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