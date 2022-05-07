В России разрешили использовать инфраструктурные облигации в благоустройстве городских и сельских территорий

Правительство России допустило использование инфраструктурных облигаций на благоустройство городских и сельских территорий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Кроме того, действие механизма инфраструктурных облигаций будет также распространяться на концессионные проекты и проекты государственно-частного партнерства со сроком реализации до 49 лет. Ранее этот показатель составлял 30 лет, уточняется на сайте правительства России.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, обязательства застройщика по возврату займа могут быть обеспечены независимой гарантией от госкорпораций развития. До этого гарантия предоставлялась регионом, где ведется строительство.

В апреле стало известно, что российские власти направят 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Например, из них 86 млрд рублей передадут 63 регионам страны на приведение в нормативное состояние более 2,5 тысячи км дорог.

Диана Жиленкова