Итоги дня: Казань на монетах, перечень для параллельного импорта, очередная эвакуация с «Азовстали»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 6 мая:
- Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что строительство спортивных объектов в Казани, которые должны были появиться к чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году, заморозили на неопределенный срок. На паузу поставлены в том числе проекты Международного центра развития водных видов спорта, многофункциональной арены и Центра пляжных видов спорта и еще одного катка.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с территории комбината «Азовсталь», из Мариуполя и с прилегающих территорий эвакуированы около 500 человек. Для этого ООН и Международный комитет Красного Креста провели совместную операцию. По данным «РИА Новости», с «Азовстали» выехал автобус с эвакуированными. Удалось вывезти 12 мирных граждан, среди которых четверо детей.
- В Казани спустя два года Всероссийская акция «Бессмертный полк» вновь состоится в очном формате. Она начнется 9 мая в 15.00. Сбор участников стартует в 13.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Шествие пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по улице Кремлевской. Завершится акция на площади Тысячелетия, где будет проходить концерт.
- Госкомитет Татарстана по туризму сообщил, что в первом квартале 2022 года в отелях и гостиницах республики зарегистрировались 582,9 тысячи туристов. Объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг за это же время превысил 4,4 миллиарда рублей.
- Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. «Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», — отметил он.
- Заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно. Москва твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана». Также он рассказал, что мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации.
- По итогам первого квартала 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 286,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на 15%. Из 286,6 миллиарда рублей 125 миллиардов, или 43,6%, пришлось на продукты питания, напитки и табачные изделия. Остальные 161,6 миллиарда, или 56,4%, — на непродовольственные товары.
- Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. В него вошли 96 пунктов. Среди товаров: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, запчасти для автомобилей, а также техника брендов Apple, Samsung, музыкальные инструменты и приставки XBox, PlayStation и Nintendo, машины марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многое другое.
- Минобрнауки России распределило среди вузов страны на 2023/2024 учебный год более 590 тысяч бюджетных мест. 73% этих мест получили региональные вузы. Самое большое количество отдано инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тысяч мест. Больше 75 тысяч бюджетных мест направили на педагогические специальности, свыше 68 тысяч — на общественные, более 53 тысяч — на медицинские. «Реальное время» разбиралось, более 590 тысяч бюджетных мест — это много или мало?
- Как выяснило сегодня «Реальное время», Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани проиграл арендный спор с «суваровским» ЗАО «Фит-Девелоп» — бывшим владельцем клуба «Планета Фитнес» на Мусина. Власти города пытались взыскать с ЗАО «Фит-Девелоп» задолженность по арендной плате в размере более 463 тысяч рублей и пени в размере 269,8 тысячи рублей. Однако Арбитражный суд Татарстана вынес решение в пользу ответчика. Подробности — в материале интернет-газеты.
- На участках реконструкции трассы М-7 с 735-го по 772-й км, а еще на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту «Казань» ограничили скорость до 50 км/ч. Это коснулось участков: с 827-го по 840-й км в Пестречинском районе, с 957-го по 970-й км в Мамадышском районе, с 1154-го по 1161-й км в Актанышском районе.
- Федеральный бюджет России в мае получит 414 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. По подсчетам Минфина РФ, в апреле федеральный бюджет недополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов к прогнозируемому уровню. Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд рублей.
- В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 1,6%. На 6 мая этот показатель составляет 42%. Неделей ранее, по состоянию на 29 апреля, он оценивался в 43,6%.
- Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Среди них — «Казань», «Ижевск», «Иркутск», «Магнитогорск». На монете в честь столицы Татарстана изображен фрагмент памятника труженикам тыла.
- В Татарстане спрос на земельные участки в Татарстане за первый квартал 2022 года увеличился на 7%, выяснили аналитики «Авито.Недвижимость». При этом за год интерес к покупке земли у жителей республики снизился на 10%. Возросла популярность земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП). За этот квартал спрос на них составил 10%. Также более востребованными стали участки под индивидуальное жилищное строительство — на 9%.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна не сможет поддерживать прежние отношения с Россией из-за ситуации на Украине. Решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в этом месяце. По словам Марин, страна склоняется к членству в альянсе.
- Google с 5 мая запретил разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в маркетплейсе Google Play. Если приложение критически важно для пользователей, то разработчики могут сделать свое предложение бесплатным или удалить платную подписку на время этой паузы.
- С начала эпидемического сезона в медицинские организации Татарстана по поводу присасывания клещей обратились 398 человек, что в 3,5 раза выше аналогичного показателя за 2021 год и в 1,8 раза выше многолетнего уровня. Эндемичными районами по клещевому вирусному энцефалиту стали 30 территорий, в том числе Казань и Набережные Челны.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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