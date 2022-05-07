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Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

05:17, 07.05.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +14—17 градусов, в Нижнекамске +13—15 градусов, в Альметьевске +14—16 градусов, в Нурлате +15—18 градусов, в Буинске +15—18 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 8 мая, в республике ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов, на юге и востоке — от 0 до -2 градусов. Днем потеплеет до +21 градуса.

В понедельник, 9 мая, на большей части Татарстана осадки маловероятны. Ночью похолодает до +2 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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