Итоги дня: продление ареста Галявиеву, усиление безопасности школ, избыточная смертность от COVID-19 в мире
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 5 мая:
- Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназу Галявиеву, обвиняемому в нападении на казанскую гимназию №175. Он останется в СИЗО до 11 августа. Впервые в зале суда появились потерпевшие — двое выживших в трагедии гимназистов и их родители. Дело Галявиева насчитывает 310 томов, на сегодняшний день стрелок ознакомился с 21, его адвокат — с 24. Ожидается, что уже к концу 2022 года уголовное дело поступит для утверждения обвинения в Генеральную прокуратуру, а затем — в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу. Репортаж из зала суда — в материале «Реального времени».
- Приволжский суд Казани продлил экс-директору компании «Ваша безопасность» Сергею Иванову домашний арест до 4 июля. Ему предъявили окончательное обвинение в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. По версии следствия, по вине подрядной организации магнитный замок на двери гимназии №175, где утром 11 мая 2021 года произошла трагедия, был неисправен и не стал препятствием для Ильназа Галявиева.
- В Татарстан в ближайшие дни придет потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные дни дождей не ожидается. В субботу днем потеплеет до +18 градусов, в воскресенье — до +21 градуса. В День Победы, 9 мая, на большей части территории республики осадки маловероятны. Ночные температуры ожидаются в пределах от +2 до +7 градусов, дневные — от +15 до +20°С.
- Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану в первом квартале 2022 года составила 19 424 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 1 785 рублей, или на 10%. По отношению к четвертому кварталу 2021-го показатель увеличился почти на 700 рублей.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции могут быть сняты только по согласованию с Украиной. «Мы хотим и мы сможем отменить наши санкции только по согласованию с Украиной. Я думаю, что в Кремле многие еще это не осознали. Это будет иметь разрушительные последствия для России», — сказал он.
- Президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем заявил, что объективная, важная и глубокая информация очень востребована, а одной «Википедией» невозможно пользоваться. Глава государства поддержал высказанную идею активнее транслировать на телевидении просветительский контент, который создается при поддержке «Знания», в том числе фильмы, лекции по географии и истории страны.
- В Татарстане по состоянию на 4 мая 2022 года проживают 17 938 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственно участников боевых действий — 266. Еще 88 человек — ветераны, не входившие в состав действующей армии. Тружеников тыла в Татарстане насчитывается 12 884. В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоились 353 жителя ТАССР. Из них 185 — уроженцы республики.
- С 2008 по 2021 год Татарстан получил из федерального бюджета 20,14 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий 19 132 ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году республике на эти цели выделили 23 миллиона рублей. «Реальное время» разбиралось — много это или мало?
- Приволжский суд Казани сегодня вынес приговор экс-менеджеру подразделения «ТрансТехСервиса» Айрату Файзуллину. За серию из сотни афер с куплей-продажей и сдачей автомобилей салонам по программе трейд-ин он получил 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Общий ущерб по данному делу оценили в 190 миллионов рублей. Свою вину Файзуллин полностью признал.
- Президент Сербии Александр Вучич считает, что заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутерришу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию его страны. В конце апреля российский лидер в разговоре с Гутерришем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косово и заявил, что ЛНР и ДНР могут опираться на этот прецедент в вопросе о своей независимости.
- Прокуратура и Следком по Татарстану начали проверку после случая с девочкой из Буинска, которая чуть не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. По данным прокуратуры республики, ребенок поранился. Родители самостоятельно помогли ей. Мать девочки предположила, что проволока может быть куском металлической губки для мытья посуды.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что около 15 миллионов человек скончались от COVID-19 или последствий пандемии с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021-го. Такая смертность указывается как избыточная.
- В Казани 9 мая выступят заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина. Праздничные мероприятия запланированы в парке Победы и на улице Баумана, где планируют реконструировать празднование Дня Победы в 1945 году. На площади Тысячелетия концертная программа стартует в 19.00. В 22.00 под песню «День Победы» жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть праздничный салют.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недопустимым применение ядерного оружия. «Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда», — сказал он в интервью Associated Press. Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Россия применить ядерное оружие, Лукашенко предложил переадресовать его московскому Кремлю.
- Набережночелнинский суд отложил до 20 мая рассмотрение административного дела против рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков в опубликованных в интернете трех видеоклипах на его песни. На заседании не было ни исполнителя, ни его адвоката. Позже музыкант коротко прокомментировал свое отсутствие в суде в telegram-канале: «Сори не успел» (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).
- Мэрия Казани предупредила об отключениях горячей воды с 11 мая. Это связано с гидроопрессовкой тепловых сетей и проведением ремонта. С 11 по 24 мая горячей воды не будет во многих домах на улицах Маяковского, Муштари, Вишневского, Ершова, Шмидта и других. Также воды не будет в некоторых детских садах, школах, больницах, гостиницах и банках. Завершить все работы планируется 15 августа.
- Сегодня стало известно о переходе 35-летнего нападающего Вадима Шипачева, 32-летнего защитника Вячеслава Войнова и 27-летнего Кирилла Семенова в казанский «Ак Барс». Спортивная редакция «Реального времени» разобрала обмены и объяснила, почему казанский клуб отказался от стратегии открывать новые имена для КХЛ.
- «Газпром» задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России. Отдельно в компании заявили, что если Германия решит ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», то в работу могут включить только одну нитку газопровода с 100%-ной загрузкой.
- В Набережных Челнах сегодня простились с заместителем начальника полиции Управления МВД России по городу Данисом Садыковым. Он погиб в ДТП. Проститься с ним пришли родные и близкие, коллеги, руководители, знакомые.
- В Казани в 389 образовательных учреждениях установили кнопки тревожной сигнализации: в 175 школах, 181 детсаду, 11 дошкольных учреждениях, семи детских оздоровительных лагерях, на пяти объектах спорта и 10 объектах культуры. 106 школ, один детский сад, 11 объектов допобразования и три объекта культуры оснастили системами контроля и управления доступом входных дверей. Еще 10 школ, шесть детских садов и пять культурных объектов оснастили системой охранной сигнализации.
- В Белгородской области села Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди мирного населения нет. Есть повреждения линий электропередач, пяти домовладений. Один дом сильно разрушен.
- Минздрав России зарегистрировал препарат против коронавируса «Миробивир». Показание к применению препарата — лечение COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых. Лекарство разработала компания «Фармасинтез». Препарат будет выпускаться в форме таблеток.
- Председатель Комитета Госдумы по международным делам, врио главы фракции ЛДПР и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с Украиной идут тяжело. Представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности, отметил он.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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