Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +12 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +10... +12 градусов, в Набережных Челнах +7... +10 градусов, в Чистополе +10... +12 градусов, в Альметьевске +7... +10 градусов, в Буинске +9... +12 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Также ожидается ветер северо-западный и западный умеренный, местами порывами до 15—18 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные в республике дождей не ожидается. В субботу, 7 мая, ночью похолодает до 0... +4 градусов, днем воздух прогреется до +13... +18 градусов.

Диана Жиленкова