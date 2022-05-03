Президент ФГСР: финал Спартакиады по академической гребле может пройти в Казани

Фото: Илья Репин (архив)

В столице Татарстана может состояться финал Спартакиады по академической гребле. Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

— Пока Казань, но все может поменяться, нет положения у нас, мы должны определиться с тем, как это все будет проходить — будут отборочные соревнования или нет, — приводит его слова ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

Как отметил Свирин, окончательное решение не принято. Ожидается, что соревнования пройдут во второй половине августа. На данный момент основным вопросом является определение системы проведения мероприятия, необходимо получить общее предварительное положение от Минспорта.



— Необходимо получить утверждение от министерства — проходит это все в одном городе или нет. Я так понимаю, соревнования по основной массе видов спорта будут в Москве. Думаю, согласования закончатся в ближайшее время, то есть до конца мая все должно решиться, — добавил президент ФГСР.

Недавно стало известно, что Международный турнир по водным видам спорта в Казани будет носить название «Кубок дружбы» и пройдет в три этапа — летом, осенью и зимой. Как рассказал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, первый этап состоится в конце июля, второй — в конце ноября и финальный — в декабре.

Диана Жиленкова