Итоги дня: ставка ЦБ 14%, первые исключения из реестра иноагентов, авиационный кластер в «Алабуге»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 29 апреля:
- Банк России понизил ключевую ставку сразу сразу на 3 процентных пункта, до 14% годовых. Решение принял совет директоров регулятора. Свое решение в ЦБ объяснили сложными внешними условиями для российской экономики. В то же время регулятор зафиксировал замедление темпов роста цен. Это связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые. Пока о деталях говорить преждевременно. Отдельно она подчеркнула, что ни о каком дефолте в России речи не идет. По прогнозу главы регулятора, пик инфляции в стране придется на конец 2022 года. «Реальное время» приводит основные заявления Набиуллиной.
- Сегодня впервые из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, исключили двух человек: общественного деятеля Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину. Решение приняли на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.
- В Татарстане за неделю с 15 по 22 апреля подорожали морковь, макароны и сухие молочные смеси для детского питания, привел данные Татарстанстат. Сливочное масло за неделю в республике подорожало на 2,46%, до 668,73 руб./кг. Гречка выросла в цене на 1,7%, до 116,58 руб./кг. Снизились с 15 по 22 апреля средние цены на свинину, кур, за исключением куриных окорочков, мясные консервы для детского питания, свежую белокочанную капусту, репчатый лук, свежие помидоры и бананы.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать систему правовых преференций для соотечественников из Донбасса для их добровольного планового переселения. Сейчас в оперативном режиме делается все, чтобы помочь беженцам, обеспечить их жильем и медицинской помощью, отметил он. Сейчас в ЛНР и ДНР обстановка «крайне сложная», констатировал Медведев.
- Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение перенести проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга. Соревнования должны были пройти с 7 по 19 августа 2023 года.
- В Татарстане на базе особой экономической зоны «Алабуга» может появиться авиационный кластер, сообщил президент республики Рустам Минниханов на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Якорным резидентом может стать проект механообрабатывающего центра «Объединенная авиастроительная корпорация» мощностью 1 млн изделий в год.
- Сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины отделения пограничного управления ФСБ в поселке Белая Березка. В результате обстрела никто не пострадал, однако оказались повреждены сети водо- и электроснабжения.
- Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что республика избежала сильной импортозависимости в области программного обеспечения (ПО), которую сейчас испытывают некоторые бизнес-корпорации. Он отметил, что в регионе с 2014 года велась работа в направлении использования свободного программного обеспечения. Например, на нем написан сайт президента республики.
- Роспотребнадзор Татарстана не планирует отменять масочный режим в республике, пока он действует на федеральном уровне. Такой вопрос поднимут только после того, как выйдет соответствующее постановление главного санитарного врача России, заявила замруководителя ведомства Любовь Авдонина.
- В Татарстане участникам акции «Бессмертный полк» рекомендуется соблюдать масочный режим Это касается организаторов, представителей СМИ, волонтеров и участников акции, заявила Авдонина. Акция пройдет впервые за два года, в 2020 и 2021 годах ее не проводили из-за пандемии коронавируса.
- В республике заболеваемость COVID-19 снижается на 20%, однако власти ждут новой волны коронавируса. Авдонина посетовала на то, что татарстанцы стали меньше соблюдать ограничительные меры. Тем временем в республике детские лагеря этим летом смогут принять детей, исходя из своей проектной мощности. Также снято ограничение на одномоментный заезд отдыхающих. Подробнее об эпидситуации в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отказе страны платить за российский газ в рублях. Он подчеркнул, что оплата в рублях — это нарушение санкций. Прага и Варшава будут разрабатывать совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти.
- В Татарстане на должность Татарского природоохранного межрайонного прокурора республики приказом Генерального прокурора России назначен старший советник юстиции Айрат Низамиев. Ранее занимавший эту должность Ильсур Гильмутдинов вышел в отставку по выслуге лет.
- В Альметьевске экологи обнаружили несанкционированную свалку объемом в 900 кубов. На территории в 600 кв. м были автомобильные покрышки, мусор от сноса и разборки зданий. Свалку уже ликвидировал собственник участка.
- Сегодня в Чистополе прошло выездное заседание научно-методического совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. На сегодняшний день 236 объектов культурного наследия в городе стоят на государственной охране, 56 из них — многоквартирное расселенное жилье, которое необходимо возвращать к жизни. В Чистополе завершилась ликвидация ветхого жилья, колоссальное количество зданий вышли из эксплуатации и находятся в аварийном состоянии.
- Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрел российский бизнес финской компании Fazer. В контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве, там работает более 2 тыс. человек. Все предприятия продолжат свою работу. Сумма сделки не называется.
- В этом году Духовному управлению мусульман Татарстана выделили квоту в количестве 810 мест на хадж в Мекку и Медину в Саудовской Аравии. Всего российские мусульмане получили 11 318 мест. «Реальное время» разбиралось, 810 мест — это много или мало?
- Сегодня в казанском поселке Аметьево загорелись утеплитель и стройматериалы на вентилируемом фасаде строящегося частного дома. Пожар локализовали на площади ориентировочно 50 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет.
- В Набережных Челнах с 11 мая стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Всего будет проверено около 726 километров труб. С 9 часов 11 мая до 24 часов 24 мая в ряде домов отключат горячее водоснабжение. «Реальное время» приводит список объектов.
- Пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам предупредила о пробуждении змей. После зимнего анабиоза в лесах Татарстана начали активную жизнедеятельность обыкновенные гадюки. Пресмыкающиеся выбираются на поверхность сразу, как только в ночное время устанавливается плюсовая температура. Пока они еще слишком вялые из-за прохладной погоды.
- Минфин исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций. Выплата купонного дохода и погашение евробондов «Россия-2022» на $564,8 миллиона, а также купонного дохода по евробондам «Россия-2042» на 84,4 миллиона довели до платежного агента по этим бумагам — лондонского Citibank.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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