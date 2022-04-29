Главное к утру: МИД запретил въезд почти 600 гражданам Канады, СМИ сообщили о досрочном освобождении Улюкаева
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 29 апреля:
- «Интерфакс» сообщил о решении суда в Твери удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, ранее осужденного за получение взятки. Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, экс-глава Минэкономразвития останется в колонии до вступления решения в силу.
- Министерство иностранных дел России опубликовало поименный список 592 граждан Канады, находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в страну. В список вошли член Палаты общин Парламента от Консервативной партии Зиад Абултаиф, экс-министр по делам гражданства и иммиграции Кристофер Александер, сенатор Парламента Маргарет Андерсон, министр национальной обороны Анита Ананд и другие.
- На 51-м году ушел из жизни российский актер театра и кино Сергей Карякин. В этом месяце ранее актер сообщал, что болен раком языка.
- В результате приостановки деятельности на территории России и Украины американская корпорация McDonald's понесла убытки в объеме $127 млн. $27 млн приходится на аренду, услуги и зарплату сотрудников. Еще $100 млн было потеряно из-за списания продуктов, которые могут испортиться из-за закрытия торговых точек.
- Правительство России утвердило правила предоставления в этом году субсидий авиакомпаниям для возмещения расходов на перевозки внутри страны. Согласно документу, поддержка оказывается по результатам отбора перевозчиков, который проводится на основе полученных заявок. Поводом для их отклонения являются недостоверность представленной информации, несоответствие участника отбора требованиям и т.д.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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