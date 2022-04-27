Итоги дня: Путин пообещал «молниеносные удары», обмен летчика Ярошенко, конец отопительного сезона в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 27 апреля.
- Президент России Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей Федерального собрания заявил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. При возникновении угрозы Россия использует в ответ средства, которых пока нет у оппонентов. Говоря о спецоперации, глава государства подчеркнул, что она предотвратила реальную опасность, которая нависала над Россией. Все ее задачи будут безусловно выполнены. По мнению Путина, Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с Россией. Также он высказал мнение, что оппонентам России в мире не нужна такая большая страна. Тезисы выступления Путина — в материале «Реального времени».
- В ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех пособий, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей Федерального собрания. Он также отметил, что ключевым отраслям экономики России, малому и среднему бизнесу сейчас оказывается поддержка, эта практика сохранится и в дальнейшем.
- Сегодня российского летчика Константина Ярошенко, которого осудили на 20 лет, обменяли на гражданина США Тревора Рауди Рида. Ярошенко задержали 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Через два дня его передали сотрудникам американского управления по борьбе с наркотиками и доставили в США, где осудили на 20 лет лишения свободы. Рида задержали 16 августа 2019 года в Москве. По версии следствия, полицейские застали его скандалившим на улице. При попытке его задержать он оказал сопротивление, а затем уже в полицейской машине напал на одного из сотрудников МВД.
- В Казани загрузка отелей на первую череду майских праздников достигла 100%. При этом загруженность на период с 7 по 10 мая пока не такая высокая — около 80—85%. В республике этим летом появятся ретротуры на поезде с паровозной тягой. Впоследствии они могут стать постоянными. Подробнее о планах на туристический сезон в Татарстане, подорожавших путевках в санатории и предложениях для туристов и жителей республики — в материале «Реального времени».
- Как выяснило «Реальное время», Институт пространственного планирования Татарстана возглавил выходец из Казани, замглавы Института генплана Москвы Олег Григорьев. Чем он займется на новом посту в Казани, какими полномочиями его наделил Минстрой республики и как его кандидатуру оценивают в строительной отрасли Татарстана — в материале интернет-газеты.
- Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий во второй половине дня. Вечером 27 апреля и до утра 28 апреля в Татарстане при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются сильные дожди и ливни, грозы и град, а еще сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально до 24 м/с. В Казани ухудшение погодных условий ожидается в период с 16 до 23 часов 27 апреля.
- Россия объявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации (UNWTO). Приостановка членства страны вступает в силу немедленно. Выход из организации займет год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это никак не повлияет на развитие туристической отрасли в стране. Внешние направления также будут открыты.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью изданию РБК сообщил, что строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург подорожало до более чем 800 млрд рублей. Цена выросла из-за удорожания стройматериалов и дополнительных объемов — в частности, это касается продления трассы с учетом выхода на Екатеринбург. В «Автодоре» ранее заявляли, что стоимость строительства трассы предварительно оценивается в 622 млрд рублей. «Реальное время» разбиралось: подорожание до более чем 800 миллиардов рублей — это много или мало?
- В Казани 28 апреля завершится отопительный сезон. Властям города до устойчивого установления температурного режима (выше +8 градусов) нужно обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления, в первую очередь объектов здравоохранения, детских учреждений, к работе в случае резких похолоданий. При этом в понедельник Гидрометцентр РТ предупредил о надвигающемся похолодании. По прогнозу, в пятницу и субботу ночью похолодает до -4..+1 градуса, днем воздух прогреется до +16 градусов.
- В Татарстане первым компонентом вакцины от COVID-19 привили около 3 350 детей, вторым компонентом — более 2,5 тысячи несовершеннолетних. Всего в республику поступило вакцин на 6 тысяч детей. При необходимости препарат могут заказать еще.
- Исполком Казани дал старт подготовке проекта планировки под строительство Индустриального парка «Восток» на территории 173 га, принадлежащей группе компаний ASG-invest. Там может появиться 17 тысяч рабочих мест. О том, каким будет индустриальный парк — в материале «Реального времени».
- В Казани на фонтане, расположенном на улице Баумана, установили скульптуру «Су Анасы», отремонтированную после повреждения вандалами. Фигуру почистили и потом заново закрепили у основания конструкции. Ремонтные работы провели при наступлении благоприятных погодных условий.
- Судебный процесс по делу экс-главы «Татфонбанка» сегодня отложили на 27 июля. Длительный перерыв в Верховном суде Татарстана объяснили периодом отпусков. Планируется, что на следующем заседании осужденный Роберт Мусин заявит некое новое ходатайство — для его подготовки и консультации с защитником он сегодня просил об отложении процесса.
- Сегодня в Казани прошел кратковременный ливень, который вновь затопил улицы и дороги города. После дождя образовались 9-балльные пробки. Ситуация прокомментировала и журналистка Ксения Собчак. Она поделилась кадрами из столицы Татарстана: «Третья столица, ну ты чего».
- Тем временем в Вахитовском районе Казани на улице Портовая произошел пожар на складе. Пострадавших в результате инцидента нет. Сил и средств достаточно. Пожарные вскрыли кровлю, крытую металлическим листом. Открытое горение ликвидировали, огонь локализировали на площади 200 кв.м.
- МИД России объявил о высылке восьми сотрудников посольства Японии. Им предписано покинуть страну до 10 мая. Это ответ на высылку восьми российских дипломатов из Японии после начала спецоперации на Украине.
- Сегодня «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. На фоне этого в Европе цена газа на открытии торгов на бирже в среду росла на 21% и поднималась выше $1 350 за 1 тыс. куб. м. Канцлер Австрии Карл Нехаммер позже заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях. То же самое сделала австрийская нефтегазовая компания OMV. Немецкая компания Uniper допустила возможность оплаты российского газа в рублях. Спустя время Нехаммер опроверг информацию о планах оплачивать газ из РФ в рублях.
- Председатель Счетной палаты страны Алексей Кудрин заявил, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. По его прогнозу, инфляция в России в 2022 году превысит 20%, в 2023-м — более 6%. В ближайшее время экономика российских регионов будет очень дифференцирована из-за санкционного давления. Кудрин отметил, что в этом году Россия потратит на поддержку экономики около 6,3 трлн рублей.
- 2 мая в Татарстане будет отмечаться мусульманский праздник Ураза-байрам. В честь этого в мечетях республики пройдут праздничные молитвы. При этом накануне праздника ограничат посещение мечети «Кул-Шариф» для туристов. Ограничение будет действовать с 19.00 1 мая до 9.00 2 мая. В мечетях Казани и других городов Татарстана гает-намазы начнут читать в 6.30, гает-вагазы — в 7.00.
- Правительство Швейцарии ввело новые антироссийские санкции. Ограничительные меры вводятся против поставок импорта угля, товаров, которые являются важным источником дохода для России, например, лесоматериалов, цемента, морепродуктов и икры.
- Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия пока неплохо справляется с санкциями. Варшава старается разработать новые санкционные пакеты.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российские власти дать бизнесу свободу для развития и пообещала выйти с плакатом к зданию правительства, если этого не произойдет. Также она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере и подчеркнула, что необходимо содействовать предпринимателям и давать стартовый капитал. Все тезисы выступления председателя Совета Федерации на заседании Совета законодателей — в материале «Реального времени».
- С начала 2022 года на водоемах Татарстана утонули шесть человек, заявил главный госинспектор региона по маломерным судам Юрий Венедиктов. На водоемах зафиксировали 18 происшествий. Среди погибших оказался один ребенок. Еще 21 человека удалось спасти, включая двух детей. Отдельно Венедиктов уточнил, что в республике уже пройден пик половодья.
- Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о планах запустить в следующем году ночной пассажирский поезд из Уфы в Казань. Это позволит жителям соседней республики добираться до столицы Татарстана за 15 часов, а в дальнейшем и за 12 часов.
Татьяна ЛеухинаОбществоВласть
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