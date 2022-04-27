Банк ЗЕНИТ и киргизский «Бакай Банк» обсудили сотрудничество

Банк ЗЕНИТ и универсальный банк Киргизии ОАО «Бакай Банк» обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества. Встреча состоялась в ходе рабочего визита делегации Киргизской Республики в Татарстан.

Во встрече приняли участие директор продуктовой лаборатории Банка ЗЕНИТ Александр Бунин, управляющий директор Департамента стратегии и проектной деятельности Банка ЗЕНИТ Александр Антипов, территориальный управляющий Банка ЗЕНИТ Рамиль Мусин, заместитель председателя Правления ОАО «Бакай Банк» Марат Какеев, директор филиала ОАО «Бакай Банк» Нурдин Алыбаев, главный специалист по взаимодействию с предпринимательским сообществом Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Фаридун Камолов.

Стороны намерены установить двухстороннее партнерство на российском и киргизском финансовых рынках. Кредитные организации планируют осуществлять межбанковские и банкнотные операции, установить корреспондентские отношения в рублях, а также в долларах и евро.

«Банк ЗЕНИТ планомерно расширяет межбанковское взаимодействие с международными кредитными организациями. Сотрудничество с «Бакай Банком» поможет клиентам совершать мгновенные трансграничные банковские операции и проводить безналичные расчеты. Уверен, что это первый шаг в становлении тесного долгосрочного партнерства», — отметил председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»